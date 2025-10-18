Аэропорт Волгограда приостановил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения на выпуск и прием самолетов введены в Волгограде в связи с соображениями безопасности.

Как писал "Кавказский узел", временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Волгограда ночью 15 октября, утром они были сняты. Во время атаки беспилотников в поселке Кирова Светлоярского района были повреждены четыре частных дома. Поздно вечером 15 октября Росавиация вновь закрыла волгоградский аэропорт, ограничения были сняты утром. В результате атаки беспилотников повреждена подстанция ЛЭП Балашовская.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Росавиация в 22.53 мск ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда, прием и отправка самолетов прекращены, сообщил сегодня представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда задерживается вылет рейсов в Новосибирск, Дубай, Казань и Калининград. По состоянию на 23.47 мск нет информации о задержанных прибывающих рейсах.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.