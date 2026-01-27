×

Кавказский узел

Лента новостей
03:16, 27 января 2026

Траурные мероприятия прошли на юге России в память о жертвах расказачивания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Казаки Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края посетили панихиды в память о жертвах расказачивания и почтили их память. В Волгограде состоялся концерт-реквием по жертвам казачьих репрессий.

На территории нынешних Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей, а также Калмыкии размещалась наиболее многочисленная часть казачества в дореволюционной России - Донское казачье войско. В начале Гражданской войны большинство казаков не поддержали контрреволюционные силы, но в результате обострения классовой борьбы и политики расказачивания основная масса казаков перешла на сторону контрреволюции, но в итоге потерпела поражение. В 1920 году Донское казачье войско прекратило существование и было восстановлено только в конце 1980-х годов. Подробнее об истории Донского казачьего войска можно прочитать в статье из "Справочника" "Кавказского узла".

В годовщину принятия "Директивы о расказачивании" в 1919 году в ряде регионов России прошли различные мероприятия.

В Таганроге 26 января состоялась панихида в память о расказачивания. Участники посетили храм Всех Святых, где панихиду отслужил духовный наставник казаков отец Игорь, в мероприятии принял участие атаман Иван Надолинский, сообщает телеграм-канал "Община Новости".

Участники мероприятия также посетили братскую могилу 105 юнкеров, которые погибли в 1918 году, и почтили минутой молчания их память. Атаман Надолинский заявил о важности сохранения исторической правды и необходимости усвоить уроки прошлого.

Аналогичная панихида прошла в Покровском храме в Целине, богослужение совершил настоятель храма отец Сергий Степанов, участие в нем приняли местные казаки, а также казаки Южного казачьего общества "Целинский Юрт". Отец Сергий в своем обращении призвал хранить историческую память и чтить погибших, информирует районная газета "Дельта".

Аналогичные мероприятия прошли в Каменске-Шахтинском, станице Тацинской, станице Старочеркасской.

Почтили память жертв расказачивания и в Волгограде, где в комплексе культуры и отдыха имени Ю. Гагарина прошел концерт-реквием. Они исполнили традиционные казачьи песни и танцы, участие в мероприятии приняли в том числе детские коллективы, пишет "МТВ.онлайн".

В храмах Урюпинской епархии отслужили панихиду памяти жертв казачьих репрессий, участники которой возложили гирлянду к Поклонному кресту, информирует "Высота102".

Траурные мероприятия в память о жертвах казачьих репрессий прошли и в Краснодарском крае. Казаки Новороссийского РКО во главе с атаманом Черноморского казачьего округа Сергеем Савотиным посетили панихиду в храме Святых Петра и Февронии. Депутат Заксобрания Краснодарского края Андрей Горбань рассказал о прадеде, трагически погибшем в годы расказачивания. Он напомнил, что большевики назвали казаков "народом, способным к самоорганизации" и призвал оставаться такими всегда, говорится в сообщении на сайте муниципального образования город-герой Новороссийск.

Мероприятия памяти жертв расказачивания прошли также в Усть-Лабинске, Курганинске, Кропоткине.

В 2015 году обсуждался законопроект о поддержке казачества в Волгоградской области, критики законопроекта указывали, что в нем недостаточно конкретных предложений по мерам возрождения казачьей культуры, а также закон не учитывает казаков, не включенных в реестровые казачьи общества. При этом реестровое казачество, объединенное в казачьи общества, не включает в себя большинство представителей казачества, в том числе женщин-казачек, отмечали участники обсуждения.

25 сентября в Госдуме обсуждались законопроекты о переименовании трех чеченских городов, депутаты одобрили их в первом чтении. Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти. После этого Рамзан Кадыров назвал Шаманова преступником, которого нужно отдать под трибунал. В тот же день Кадыров назвал Шаманова "гиеной", а депутат Госдумы Адам Делимханов - трусом и диверсантом. На общественных слушаниях русскоязычные жители станицы Наурской выступили против переименования в Нерве, заявив, что те, кто записал видео в поддержку нового названия, сделали это после угроз увольнением. Власти пообещали провести повторные слушания.

 Законопроект о переименовании Наурской в Невре указывает, что новое название, - "север" в переводе с чеченского, - отражает "наиболее характерные признаки" географического объекта. Подробнее о переименованиях и критике в связи с ними рассказывает справка "Кавказского узла" "Дискуссия о переименовании городов Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

