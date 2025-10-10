×

21:12, 10 октября 2025

Русскоязычные жители Наурской выступили против переименования

Русскоязычные жители Наурской против смены названия. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На общественных слушаниях русскоязычные жители Наурской выступили против переименования в Невре, заявив, что те, кто записал видео в поддержку нового названия, сделали это после угроз увольнением. Власти пообещали провести повторные слушания.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября в Госдуме обсуждались законопроекты о переименовании трех чеченских городов, депутаты одобрили их в первом чтении. Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти. После этого Рамзан Кадыров назвал Шаманова преступником, которого нужно отдать под трибунал. В тот же день Кадыров назвал Шаманова "гиеной", а депутат Госдумы Адам Делимханов - трусом и диверсантом.

 Законопроект о переименовании Наурской в Невре указывает, что новое название, - "север" в переводе с чеченского, - отражает "наиболее характерные признаки" географического объекта. Подробнее о переименованиях и критикой в связи с ними рассказывает справка "Кавказского узла" "Дискуссия о переименовании городов Чечни". 

Местные жители: "оставьте наше название, оно нам дорого"

Жители Наурской на общественном обсуждении выступили против переименования населенного пункта. Полное видео встречи опубликовал телеграм-канал "Многонационал".

Владимир Шаманов (слева, фото с сайта Госдумы http://duma.gov.ru/news/27520/) и Рамзан Кадыров ( фото из его Telegram-канала https://t.me/RKadyrov_95/5525). Коллаж
17:30 04.10.2025
Конфликт Шаманова и Кадырова не имеет шансов разрешиться в суде
Слова Шаманова о Чечне не имеют признаков преступления, а преследование генерала за действия во время чеченских кампаний не в интересах Кремля. Выпады чеченских властей в его адрес можно квалифицировать как оскорбление или клевету, но власти России постараются замять конфликт, уверены аналитики.

Как следует из видеозаписей, местные жители просили оставить название Наурская. "Какими-то депутатами было принято что-то. А мы их не знаем, я не знаю. Покажите,  на основании чего было принять решение, если депутаты не спросили жителей Наурской? "Документы покажите, на основании чего", - говорит на записи одна из местных жительниц", - говорит женщина.

По ее словам, сельчане столкнулись с угрозами. "А кого опрашивали? Покажите мне это население. <...> Вы вывели этих несчастных женщин, и они речь там какую-то глупую говорили. Я знаю, что заставляли людей: "выгоним с работы, если вы сейчас не запишите, что вы за Невре". Конечно, люди не встанут, потому что им страшно терять работу. Вы сейчас тоже не хотите терять работу – я понимаю вас", – говорит она сидящим в президиуме чиновникам.

Участники встречи не согласились с доводами, что город обязательно должен быть мужского рода, упомянув, что слово Москва - женского рода. "Не нравится Наурская - ладно, город Наур. Почему обязательно вот так коренным образом менять?" - возмутилась участница слушаний.

Она отметила, что собирала подписи против переименования "когда только шум началась". "Подписывало не только русскоязычное население", - рассказала активистка.  "Остановите Невре. Оставьте наше название, оно нам дорого", - призвала она чиновников.

"Это наше название, понимаете, мы здесь живем", - поддержал ее мужчина.

Другая жительница заявила, что выступает против переименования даже в город Наур. "Я хочу, чтобы осталось название станица Наурская", - говорит она.

На видео обратил внимание читатель "Кавказского узла", отметив, что интересно как чеченское руководство отреагирует  "на этот демарш местных жителей". "«Ваххабистами», «экстремистами», «хариджитами», «одержимыми джиннами», «пособниками укронацистов», «агентами Запада» и прочими ярлыками их не обзовешь, как и не заставишь публично каяться и извиняться в присутствии родственников и старейшин, как обычно бывает с чеченцами. В общем, жители Наурской подложили Рамзану Ахматовичу и чеченскому парламенту огромную свинью. Посмотрим, дадут ли чеченские власти «заднюю» в этом вопросе, или все же добьются своего. В последнем случае Кадыров рискует серьезно уронить свой авторитет даже среди ближайшего окружения", - предположил он.

Глава района пообещал провести повторные обсуждения 

Как следует из записи, на обсуждении присутствовал глава Наурского района Ризван Джанхотов и около 30 человек – среди них большое количество женщин в платках. По окончании встречи он поблагодарил присутствующих и пообещал провести повторные обсуждения с уведомлением по крайней мере за неделю до их начала, так как жители жаловались, что узнали о встрече за 10 минут до ее начала. Собравшиеся пообещали пригласить представителей казачества и жителей остального Наурского района.

Участницы встречи в Наурской. Стоп-кадр видео "Многонационал" от 09.10.25, https://t.me/mnogonazi/27123Всего Telegram-каналом “Многонационал” было опубликовано девять видео, включая одно из них полностью со встречи, хронометражем в 17 минут 44 секунды. Судя по проверке “Кавказского узла”, признаков нейросетевой генерации в роликах не обнаружено. Это следует из данных программы анализа дипфейков Deepware, судя по анализу которой вероятность дипфейка составляет менее 1%.

Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, 10 декабря 2020 года власти организовали опрос грозненцев о их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. В частности, Ленинский район Грозного было предложено переименовать в Ахматовский (в честь отца Рамзана Кадырова), Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский. 29 декабря 2020 года Рамзан Кадыров сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей, которые поддержали предложение, в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных.

Автор: "Кавказский узел"

