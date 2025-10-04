Конфликт Шаманова и Кадырова не имеет шансов разрешиться в суде

Слова Шаманова о Чечне не имеют признаков преступления, а преследование генерала за действия во время чеченских кампаний не в интересах Кремля. Выпады чеченских властей в его адрес можно квалифицировать как оскорбление или клевету, но власти России постараются замять конфликт, уверены аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября в Госдуме обсуждались законопроекты о переименовании трех чеченских городов, депутаты одобрили их в первом чтении. Участник чеченских войн, генерал Владимир Шаманов назвал переименования казачьих станиц в Чечне стиранием исторической памяти после того, как из республики выдавили русскоязычное население. Власти Чечни непосредственно отреагировали на его выступление только 2 октября - Рамзан Кадыров назвал Шаманова преступником, которого нужно отдать под трибунал. В тот же день Кадыров назвал Шаманова "гиеной", а депутат Госдумы Адам Делимханов - трусом и диверсантом. Кадыров обратился к генералу, предложив ему отправиться "на передовую в зону СВО"; в то же время он пообещал Шаманову, что они "встретятся в суде”. Первоначально власти Чечни использовали жителей, чтобы возразить депутату Шаманову.

Законопроект о переименовании Наурской в Невре указывает, что новое название, - "север" в переводе с чеченского, - отражает "наиболее характерные признаки" географического объекта. Город Шелковская на левом берегу Терека власти Чечни решили переименовать в честь реки - в Терек. Решение переименовать Серноводское в Серноводск обосновано соображениями о сочетании имени города с названием курорта Серноводск-Кавказский, расположенного на его территории. Подробнее о переименованиях и критикой в связи с ними рассказывает справка "Кавказского узла" "Дискуссия о переименовании городов Чечни".

Генерала Владимира Шаманова за слова в парламенте по поводу переименования чеченских городов привлечь не за что, считает правозащитник Олег Орлов*.

"Если говорить не в рамках права, а в рамках путинской системы, то можно это назвать преступлением — экстремизмом. В системе путинской России можно предъявить с юридической точки зрения обвинения и в рамках этого спора можно посадить Шаманова, можно посадить Кадырова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, военные преступления, как и преступления против человечности, не имеют срока давности, и с этой точки зрения Шаманову есть что предъявить.

"Если серьезно подходить, не болтовнёй, чем занимаются Кадыров и Делимханов, а серьезно подходить к этому вопросу, то да. Но для этого надо вести серьезную, долгую работу, поднимать конкретные уголовные дела, которые были возбуждены по итогам многих зачисток, где совершались преступления, пропадали люди бесследно, исчезали, потом находили иногда трупы. Это все, кстати, довольно неплохо документировано и нами, и в Европейском суде по правам человека есть соответствующие решения. Одно из первых решений Европейского суда, это был обстрел села Катыр-юрт, где погибли люди, это знаменитая операция "охота на волков", когда выходили боевики из Грозного. В ходе этих событий, действия генералов, в том числе и Шаманова, привели к массовой гибели людей", - рассказал Орлов*.

4 февраля 2000 года в Катыр-Юрт вошла большая группа членов вооруженного подполья. Жители не были уведомлены о готовящейся военной операции, которую начали российские власти, нанося ракетно-бомбовые удары. Согласно докладу "Практика проведения "контртеррористической операции" Российской Федерацией на Северном Кавказе в 1999-2006 гг.", в результате этой операции, по разным оценкам, в Катыр-Юрте погибли от нескольких десятков до свыше 100 гражданских.

Но, по его мнению, ни Кремль, ни Кадыров не заинтересованы в возбуждении заново этих дел.

"По идее, после таких заявлений либо возбуждается уголовное дело о клевете, потому что это публичное обвинение государственного должностного лица в совершении тяжкого преступления. Либо возбуждается уголовное дело против Шаманова по военным преступлениям. Это в правовом государстве должно было так быть. Но этого не будет, ни первого, ни второго. Никто на самом деле сажать федеральных военных за те массовые преступления, которые они совершили в Чечне, не будет. Неужели путинский режим решит рубить сук, на котором сидит? Путин пришел к власти на второй чеченской войне. Они что, будут разбирать военные преступления этой войны? Нет же, конечно, не будут. Ни Шаманов, ни Кадыров, ничего подобного делать не будут. И Кремль постарается заткнуть их всех как можно скорее", - пояснил Орлов*.

Он полагает, что не имеет смысла противопоставлять Шаманова и Трошева.

"Это разные генералы, вели себя по-разному, это очевидно. Хотя и Трошев, и его войска совершали военные преступления тоже. Есть много, что и Трошеву предъявить. Но с точки зрения Кадырова противопоставлять Трошева и Шаманова имеет смысл. Чтобы языком потрепать, но при этом показать себя, что я не выступаю против федералов как таковых. А вот были хорошие федеральные генералы и были плохие", - сказал Орлов.

В публикации, посвященной Шаманову, Кадыров противопоставил ему генерала Геннадия Трошева, который "без боя сумел взять Гудермес, Ножай-Юртовский и Курчалоевский районы республики".

Этот конфликт не говорит ни об ослаблении, ни об укреплении позиций Кадырова, это лишь проявление давней ненависти Кадырова и части силовиков друг к другу, отметил Орлов*.

"Мы прекрасно знаем, как силовики и военные, и спецслужбы, ФСБ, относятся к Кадырову - крайне отрицательно. Они Кадырова ненавидят на самом деле. И вот Шаманов, теперь уже отставник, но все-таки представитель этой части путинской элиты, проявил ненависть, не сдержался и сказал то, что он сказал. А соответственно на любое резкое публичное высказывание в отношении Кадырова всегда следует какой-то ответ. Вот он последовал", - указал Орлов*.

Внутри российских элит существует много расколов, согласился член Центра Адама Смита, политолог Сергей Бойко.

"В частности, между российскими военными и силовиками, с одной стороны, и чеченской правящей верхушкой, олицетворяемой кланом Кадырова. Это классика авторитаризма, где Путин стравливает различные элитные группы, выступая в качестве конечного арбитра", - считает он.

Нервная реакция Кадырова и Делимханова - это попытка использовать ситуацию, чтобы продемонстрировать свою силу и влиятельность как внутренней аудитории в Чечне, так и российскому политикусу

При этом, само заявление Шаманова по переименованию городов в Чечне свидетельствует о существенном ослаблении Кадырова во внутрироссийских элитных раскладах, полагает политолог.

"Еще несколько лет назад такое вряд ли произошло. Поэтому нервная реакция Кадырова и Делимханова - это попытка использовать ситуацию, чтобы продемонстрировать свою силу и влиятельность как внутренней аудитории в Чечне, так и российскому политикусу", - сказал Бойко корреспонденту "Кавказского узла".

Называть человека "гиеной", "шакалом" и прочими зооморфными наименованиями чревато преследованием за оскорбление, указал адвокат Тимофей Широков, комментируя высказывания чеченских властей о Владимире Шаманове.

"Шаманов мог бы попытаться заявить об оскорблении. Он мог бы и о клевете заявить. Его фактически назвали военным преступником. А это серьезно. Ведь формально судом он не был признан таковым. Но в этом случае Шаманов сам рискует. Могут всплыть документы и свидетельства о его действиях в ходе второй чеченской войны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Шаманов участвовал в обеих чеченских кампаниях. В республике он оказался в марте 1995 года. В октябре того же года его назначили на пост замкомандующего группировкой Минобороны РФ в регионе, а в 1999-м — командующим 58-й армией Северо-Кавказского военного округа (СКВО). До марта 2000-го занимал пост командующего Западным направлением федеральных сил на Северном Кавказе. Под его командованием военные освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и вышли к Грозному в октябре 1999 года, пишет "Коммерсант". Шаманов выступал в защиту полковника Буданова, а после того как последний был осужден, подавал ходатайство о его досрочном освобождении.

В то же время, по мнению адвоката, Шаманову невозможно что-то предъявить за его высказывания в Госдуме о переименовании чеченских городов. "Ничего криминального в них нет. Он просто высказал своё мнение", пояснил Широков.

Демограф Алексей Ракша* считает близкими к достоверности сведения о доле русского населения в Чечне, но абсолютных цифр он назвать не смог.

"Как Вы себе представляете проверку Всероссийской переписи населения в этом отношении. Националисты любят ковыряться в такой статистике. Думаю, что русских гораздо меньше 10%, и в основном пожилые", - отметил он.

По данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов, 88,7% населения Наурского района составляют чеченцы, 5,5% - русские. В Шелковском районе чеченцы составляют 84,8% населения, ногайцы - 4,4%, русские - 3,5%.

На левобережье Терека в момент основания станицы Наурская чеченцы не жили, подчеркнул ранее атаман Кавказского линейного войска Сергей Попов. Атаман напомнил, что казаки наряду с чеченцами тоже находятся в списке репрессированных народов. "Это неправильно, если один репрессированный народ репрессирует другой", - отметил он.

