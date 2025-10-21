Двое ростовчан пострадали во время атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дрон упал на два частных дома в Ростове-на-Дону, пострадали два человека, одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте, другой госпитализирован. В Батайске из поврежденного дома эвакуированы 20 жителей.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 октября военные уничтожили и перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО сегодня ночью "отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области", сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Разрушения, по его словам, есть в Батайске и Ростове-на-Дону, в областном центре также есть пострадавшие.

Беспилотник упал на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Там пострадали два человека, одного пострадавшего с осколочными ранениями, доставили на скорой помощи в больницу. Второму пострадавшему, несовершеннолетнему, медработники оказали помощь на месте, написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Батайске, по данным губернатора, частично разрушена стена высотной жилой многоэтажки на Западном шоссе, жильцы не пострадали. "Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения", - говорится в публикации.

Кроме того, на Октябрьской улице в Батайске повреждены стекла нескольких домов, а также восемь легковых машин и пять торговых павильонов. В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи, населенный пункт остался без энергоснабжения.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, в свою очередь, сообщил, что в Пролетарском районе "пострадала кровля частного дома". "По предварительной информации, погибших нет", - написал чиновник в своем Telegram-канале, не уточнив данные о пострадавших.