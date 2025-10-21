×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:37, 21 октября 2025

Двое ростовчан пострадали во время атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дрон упал на два частных дома в Ростове-на-Дону, пострадали два человека, одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте, другой госпитализирован. В Батайске из поврежденного дома эвакуированы 20 жителей. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 октября военные уничтожили и перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО сегодня ночью "отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области", сообщил глава региона Юрий Слюсарь.  Разрушения, по его словам, есть в Батайске и Ростове-на-Дону, в областном центре также есть пострадавшие. 

Беспилотник упал на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Там пострадали два человека, одного пострадавшего с осколочными ранениями, доставили на скорой помощи в больницу. Второму пострадавшему, несовершеннолетнему, медработники оказали помощь на месте, написал Слюсарь в своем Telegram-канале. 

В Батайске, по данным губернатора, частично разрушена стена высотной жилой многоэтажки на Западном шоссе, жильцы не пострадали. "Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения", - говорится в публикации. 

Кроме того, на Октябрьской улице в Батайске повреждены стекла нескольких домов, а также восемь легковых машин и пять торговых павильонов. В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи, населенный пункт остался без энергоснабжения.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, в свою очередь, сообщил, что в Пролетарском районе "пострадала кровля частного дома". "По предварительной информации, погибших нет", - написал чиновник в своем Telegram-канале, не уточнив данные о пострадавших. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:36, 21 октября 2025
Приостановлена работа четырех аэропортов юга России
22:11, 20 октября 2025
Водители большегрузов перекрыли проезд на всех трех армяно-грузинских КПП
20:18, 20 октября 2025
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
17:22, 20 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:04, 20 октября 2025
1
 Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой
09:04, 20 октября 2025
Офицер из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
06:30, 20 октября 2025
Житель Ростовской области обвинен в госизмене
05:42, 19 октября 2025
Двое подростков госпитализированы после массовой драки в Ростовской области
04:42, 19 октября 2025
Житель Дагестана осужден за финансирование террористической организации
05:50, 18 октября 2025
Восстановлена поврежденная при атаке беспилотников многоэтажка в Ростове-на-Дону
02:52, 18 октября 2025
15 украинских военных осуждены в Ростове-на-Дону
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Здание парламента Грузии. Фото "Кавказского узла"
20 октября 2025, 21:34
Партия Гахарии прекратила бойкот парламента

Задержание мэра Гюмри. 20 октября 2025 г. Скриншот видео armenpress / Telegram
20 октября 2025, 18:34
На акции в поддержку мэра Гюмри задержаны 23 человека

Журналистка  телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили. 20 октября 2025 г. Фото: https://t.me/Tbilisi_life/42925
20 октября 2025, 15:52
Грузинская журналистка задержана после акции в центре Тбилиси

Объявление о поиске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото "Кавказского Узла"
20 октября 2025, 12:04
Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше