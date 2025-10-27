Жительница Краснодара арестована после поездки к бабушке в Херсон
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики арестовали в аэропорту Сочи жительницу Краснодара, которая навещала в Херсоне пожилую родственницу, с тех пор женщина уже три месяца не выходит на связь.
35-летняя Наталья, жившая в последние годы в Краснодаре, была задержана на паспортном контроле в аэропорту Сочи еще в начале августа. По словам супруга, женщину, которая работала няней, арестовали на 11 суток по административной статье, но так и не освободили.
По словам родственников, Наталья и ее муж Юрий до ноября 2022 года были жителями Херсона. В течение девяти месяцев, пока в городе находились российские войска, они организовали бизнес по доставке продуктов с подконтрольных России территорий в местные магазины, а после отступления ВС РФ решили переехать в Краснодар. Супруги получили российское гражданство, пишет со ссылкой на близких “Осторожно, новости”.
В июне Наталья отправилась в Херсон навестить свою бабушку, которой предстояла операция. Она въехала в Херсон через территорию Украины, а по возвращении в РФ 3 августа была задержана. Как утверждает супруг, жена позвонила ему с чужого телефона, пояснив, что сотрудники погранслужбы ФСБ забрали ее телефон и банковские карты. Юрий считает, что его жену заставляли оговорить себя.
От силовиков Юрий узнал, что Наталью на 11 суток арестовали по административной статье о неповиновении требованию военнослужащего (18.7 КоАП). 14 августа, когда срок ареста истек, женщину так и не освободили из ИВС. В полиции мужу сообщили, что сотрудники ФСБ возили Наталью в Волгоград для “следственных мероприятий”, но ведомство отрицало, что Наталья является фигуранткой каких-либо дел или проверок.
По словам мужчины, в конце августа он подал в полицию заявление об исчезновении супруги, но ее так и не объявили в розыск. Сотрудник МВД посоветовал ему “не лезть”, заявив, что Наталья проходит по уголовному делу, другие силовые ведомства в своих ответах не смогли назвать местонахождение женщины.
"Кавказский узел" писал, что жительница Кургана Елизавета Остроухова, прилетев летом из Турции, так и не смогла попасть домой, поскольку не менее восьми раз была отправлена в Сочи под административный арест. Женщина содержится в изоляции уже более трех месяцев. По информации адвоката Остроуховой, в Сочи в похожих обстоятельствах задержали ещё двух женщин, также прилетевших из Турции. Их дела развиваются по идентичной схеме: серии административных арестов без возбуждения уголовного дела.
