Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарская активистка Дарья Полюдова в костромской колонии сталкивается с давлением, она подверглась нападению со стороны другой заключенной.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая срок по делу об экстремизме, была этапирована из колонии в Кабардино-Балкарии в СИЗО в Волгограде. Несколько жителей Волгограда по просьбе матери активистки передали Полюдовой продукты. В мае того же года Полюдову доставили в колонию в Костроме и перевели на строгие условия содержания.

В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Позднее против активистки было возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии. 19 октября 2023 года Верховный суд оставил в силе этот приговор.

На политзаключённую Дарью Полюдову усилилось давление в костромской колонии. По словам её адвоката и близких Дарьи, вербальные угрозы переросли в физическое насилие: одна из заключённых напала на Полюдову и пыталась её задушить.

Адвокат собирается посетить Дарью в колонии, проинформировал правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

1 августа был завершен сбор средств на оплату визитов адвоката в колонию к Дарье Полюдовой, всего было собрано 80 тысяч рублей. На активистку давят в колонии, поэтому посещения адвоката необходимы. Защитник помогает с обжалованием неправомерных выговоров и другими проблемами, сообщил в тот же день проект "Открытое пространство".

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.