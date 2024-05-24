Дарья Полюдова этапирована в костромскую колонию

24 мая 2024, 10:31

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Кубанская активистка Дарья Полюдова, которая отбывала в Кабардино-Балкарии срок наказания по делу об экстремизме, доставлена в колонию в Костроме и переведена на строгие условия содержания.

Как писал "Кавказский узел", в марте кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая срок по делу об экстремизме, была этапирована из колонии в Кабардино-Балкарии в СИЗО в Волгограде. 1 апреля мать Полюдовой попросила волгоградцев помочь с передачей ее дочери продуктов и товаров первой необходимости. Несколько жителей Волгограда откликнулись на призыв и передали Полюдовой продукты.

Дарью Полюдову доставили в ИК-8 Костромы, и до июля она будет находиться на строгих условиях содержания (СУС), сообщил 23 мая в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Сейчас Дарья в камере одна. Она жаловалась на холод, но тогда погода была такой во всей центральной России", - приводятся в публикации слова знакомого Полюдовой.

Исправительная колония № 8 общего режима для осужденных женщин, бывших работников судов и правоохранительных органов расположена в Костроме, в поселке Васильевское, указано на сайте УФСИН по Костромской области.

Напомним, 31 января правозащитники заявили, что Дарья Полюдова в колонии в Кабардино-Балкарии подвергается давлению со стороны администрации и других заключенных, одна из которых избила Полюдову. Они объявили о сборе денег на адвокатскую помощь активистке. 10 февраля мать активистки сообщила, что ей удалось посетить дочь в колонии. По ее словам, дочь остается в строгих условиях содержания.

В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

Позднее в отношении активистки было возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии. 19 октября 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор. Сама Полюдова заявила, что доказательств создания ею экстремистского сообщества нет. Также она пожаловалась на препоны при переписке в колонии, холод и отсутствие лекарств.

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