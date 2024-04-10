Жители Волгограда помогли с доставкой продуктов Дарье Полюдовой

10 апреля 2024, 11:18

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Несколько жителей Волгограда откликнулись на призыв и передали продукты краснодарской активистке Дарье Полюдовой, переведенной в волгоградский изолятор из колонии в Кабардино-Балкарии, сообщила мать осужденной. В отказах интернет-магазинов доставлять продукты в СИЗО нет нарушений, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая срок по делу об экстремизме, этапирована в СИЗО в Волгограде. 1 апреля мать осужденной попросила волгоградцев помочь с передачей ее дочери продуктов и товаров первой необходимости.

Мать Полюдовой пояснила, что не смогла заказать продукты для дочери, так как в интернет-магазине отказались от доставки товаров транзитной заключенной. "Я ей хотела заказать через интернет-магазин доставку, сказали транзитным нельзя, можно только прийти туда и там заказать в их магазине", - заявила она.

Жители Волгограда откликнулись на призыв помочь Дарье Полюдовой, сообщила мать осужденной Татьяна корреспонденту "Кавказского узла". "На мой призыв, который я сделала в Фейсбуке*, чтобы люди, которые живут в Волгограде, сходили к Даше, сделали передачу, есть отклик. Несколько человек сходили к ней, передали то, что надо. Пока больше ни в чем нет нужды", - сказала она.

По словам женщины, пока неизвестно, сколько времени ее дочь пробудет в волгоградском СИЗО. "Она сегодня [9 апреля] звонила, мы пообщались с ней. Пока не знаем, до какого числа она будет в Волгограде. На условия содержания она не жаловалась, сказала, что одна в камере, где есть и телевизор, и холодильник. Не жалуется. Гулять выводят часто. Просто ее волнует вопрос, когда все же ее переведут", - сообщила мать активистки.

Интернет-магазины сами решают, куда можно заказать доставку, а куда нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. "Работа таких служб не регламентируется законом, это коммерческая деятельность. Они предоставляют услуги только в тех СИЗО, с которыми имеют соответствующие договоренности", - сказал он.

По словам юриста, некоторые учреждения вообще не допускают сотрудничества со службами доставки еды. "Многие учреждения не только отказываются принимать доставки транзитным заключенным, но и вообще не сотрудничают ни с какими сервисами по доставке еды", - сообщил Евгений Смирнов.

Напомним, 31 января правозащитники заявили, что Дарья Полюдова в колонии в Кабардино-Балкарии подвергается давлению со стороны администрации и других заключенных, одна из которых избила Полюдову. Они объявили о сборе денег на адвокатскую помощь активистке. 10 февраля мать активистки сообщила, что ей удалось посетить дочь в колонии. По ее словам, дочь остается в строгих условиях содержания.

В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

Позднее в отношении активистки было возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии. 19 октября 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор. Сама Полюдова заявила, что доказательств создания ею экстремистского сообщества нет. Также она пожаловалась на препоны при переписке в колонии, холод и отсутствие лекарств.

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