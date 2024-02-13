Мать Полюдовой добилась встречи в колонии со своей дочерью

13 февраля 2024, 12:47

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Татьяна Полюдова рассказала, что ей удалось встретиться со своей дочерью, кубанской активисткой Дарьей Полюдовой, отбывающей срок наказания в колонии в Кабардино-Балкарии по делу об экстремизме. Она отметила, что активистка остается в строгих условиях содержания.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января правозащитники заявили, что кубанская активистка Дарья Полюдова в кабардино-балкарской колонии подвергается давлению со стороны администрации и других заключенных, одна из которых избила Полюдову. Они объявили о сборе денег на адвокатскую помощь активистке.

Татьяна Полюдова рассказала о том, что добилась встречи в колонии со своей дочерью Дарьей Полюдовой. "Я побывала у моей доченьки! В основном у нее более-менее нормально (если можно так сказать) для такого учреждения, где она содержится. Сейчас она в СУСе (строгие условия содержания)", – написала мать активистки вечером 10 февраля на странице Дарьи Полюдовой в Facebook*.

Она пояснила, что ранее одна из заключенных ударила Полюдову, после чего у нее на лице появилась гематома. "Было их трое, одну закрыли в ШИЗО на 10 суток за то, что она поставила синяк Даше ни за что. Это, видимо, было сделано специально. Первого февраля. Если бы Даша дала сдачу, то закрыли бы обеих", – пояснила Татьяна Полюдова.

Дарья Полюдова будет находиться в СУСе до 17 июля, добавила ее мать.

В другой публикации она рассказала, что Полюдова в колонии отпраздновала день рождения. Ей принесли множество писем и открыток от людей, которые поддерживают активистку. Мать спросила сотрудницу колонии, почему Полюдовой приходят письма, а она не может отправлять их сама. На это та ответила, что виновата почта. "Я ей сказала, что почта здесь ни при чем, и что [Дарья Полюдова в журнале] расписывается, это ни о чем не говорит", – подчеркнула Татьяна Полюдова.

Напомним, 19 октября 2023 года Верховный суд России отказался снизить девятилетний срок Дарье Полюдовой по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. Сама активистка заявила, что доказательств создания ею экстремистского сообщества нет. Также она пожаловалась на препоны при переписке в колонии, холод и отсутствие лекарств.

В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии.

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