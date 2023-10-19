Полюдова в суде заявила о политическом характере преследования

19 октября 2023, 23:31

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Суды и следствие не привели доказательств создания экстремистского сообщества, преследование вызвано политическими взглядами, заявила осужденная на девять лет кубанская активистка Дарья Полюдова в Верховном суде России. По видеосвязи она пожаловалась посетителям процесса на препоны переписке, холод и отсутствие лекарств в кабардино-балкарской колонии, где находится в строгих условиях содержания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Верховный суд России отказался изменить приговор кубанской активистке Дарье Полюдовой, которая отбывает девятилетний срок по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. Полюдова остается в строгих условиях содержания в колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывает наказание по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма, рассказала мать активистки, которая смогла получить свидание с дочерью.

В 2015-2017 годах Полюдова находилась в колонии-поселении по делу о публичных призывах к сепаратизму и экстремизму, возбужденному после попытки провести акцию "За федерализацию Кубани", сообщается в ее биографии, опубликованной на "Кавказском узле". В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было. В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело. По версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. Суд в декабре 2022 года приговорил ее к девяти годам колонии. В 2018 году Дарья Полюдова стала лауреатом премии имени Сахарова "За журналистику как поступок". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Дарью Полюдову политзаключенной.

Начало заседания в Верховном суде России затянулось на два часа. Поддержать активистку собралось около десяти человек. Один из них, представившийся Алексеем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что давно знает Д. Полюдову. "Мы познакомились в 2012 году на "Марше миллионов", и я хожу, потому что я знаю Дарью", - отметил он.

Другая участница группы поддержки, Ирина, рассказала, что лично не знакома с Полюдовой, хотя и видела ее раньше. "Я поддерживаю многих политзаключенных таким образом, приходя на суд, и когда я услышала об этом заседании, сочла нужным прийти", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В суде была оглашена кассационная жалоба Полюдовой. В ней она требовала признать некоторые доказательства недопустимыми, провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу Кирилла Котова, допросить понятых и передопросить свидетелей обвинения, удовлетворить иные ходатайства, не удовлетворенные судом первой инстанции и апелляционной инстанцией, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Адвокат активистки Леонид Соловьев в своем ходатайстве указывал, что судом допущено неправильное применение закона, а Полюдова реализовывала право на выражение собственного мнения, поскольку ее руководящая роль в организации документально не подтверждена. Он просил об отмене приговора в связи с отсутствием в действиях обвиняемой состава преступления.

В своем выступлении на суде Дарья Полюдова потребовала отмены приговора, подчеркнув, что следствию не удалось доказать факт создания экстремистского сообщества и руководства им. Она подчеркнула, что суд апелляционной инстанции "необоснованно не обратил внимания" на справку о психическом здоровье Котова, и на его слова о том, что показания были получены под давлением. "Мое дело политически мотивировано из-за моих <пацифистских> выступлений и левых взглядов. В других странах социалисты и коммунисты сидят в парламенте, а я сижу в тюрьме", - заключила она.

Ни следствие, ни экспертизы, ни допросы экспертов так и не дали конкретики - что же именно делала Полюдова, отметил Леонид Соловьев. "Все ссылались на общие фразы без представления конкретных действий", - подчеркнул он. Он добавил, что суд первой инстанции и апелляционный суд не дали оценку заявлению Котова о давлении и заявлениям о необходимости повторной психолого-психиатрической экспертизы Котова.

Адвокат также напомнил, что у Полюдовой есть пожилые родители, которых она финансово поддерживала до ареста, и которые из-за ее заключения оказались в затруднительном положении. "Прошу прекратить производство по делу по реабилитирующим основаниям", - заключил он.

Первоначальные показания были получены под давлением, заявил, выступая в суде, Кирилл Котов. "На меня давили, грозили реальным тюремным сроком, убеждали в бесполезности защиты. Но потом я перечитал дело и увидел, что самого сообщества фактически не было. Дарья Полюдова со всеми ругалась, а бывшие около нее один-два человека явно не могли нанести ущерб обществу и государству", - заявил он, выразив готовность еще раз пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По мнению Котова, дело должно быть возвращено на доследование или в суд первой инстанции.

Адвокат Котова Сергей Поддубный поддержал своего клиента, и отметил, что "выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела".

Не удовлетворять ходатайства предложил представлявший обвинение прокурор Андрей Обухов, Он пояснил, что в задачу кассационной инстанции не входит исследование доказательств, а необходимость допроса или передопроса свидетелей и понятых можно оценить при рассмотрении дела.

В дальнейшем Обухов заявил, что никаких нарушений при рассмотрении дела Полюдовой не было. "Полюдова осуждена законно справедливо. Судебное разбирательство проходило с соблюдением законодательства о состязательности и равноправии сторон", - заметил прокурор.

По его словам, суд доказал, что Полюдова создала экстремистское сообщество, руководила им, "организовывала несанкционированные публичные мероприятия". "Она осуждена за конкретную деятельность, поэтому заявление о преследовании по политическим мотивам необоснованно. Считаю необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а приговор без изменения", - заявил прокурор, после чего суд удалился в совещательную комнату.

До начала судебного заседания и в перерыве, когда суд ушел в совещательную комнату, сторонники активистки смоли пообщаться с ней по системе видеосвязи. Сначала дело ограничилось приветствиями и листком с надписью "Береги себя", а в перерыве, когда микрофоны оставались включенными, они смогли полноценно пообщаться.

Полюдова рассказала, что до нее не доходят письма и ее письма не доходят до адресатов. Так, она написала восемь писем матери, но не получила ответа. Одна из присутствовавших в зале суда подтвердила, что мать активистки не получала писем.

Полюдова сообщила, что в здании, где она содержится на строгих условиях содержания, тепло, но из-за ремонта открывают двери и проникает холод, а в душе тоже есть только холодная вода. В медсанчасти нет многих лекарств, так что когда она простыла, ей пришлось лечиться "Звездочкой" и медом.

Она также пожаловались, что одна из двух ее соседок по камере добилась, чтобы над койкой Полюдовой повесили портрет Путина.

Активистка пригласила людей из группы поддержки приезжать на свидания и попросила прислать ей третий том "Капитала" Карла Маркса. Полюдова также упрекнула по видеосвязи Котова за то, что тот не рассказал о давлении во время суда первой инстанции.

Вернувшись из совещательной комнаты, судьи кратко зачитали резолютивную часть приговора. "Приговор и апелляционное определение оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - огласил решение суд. Одна из сторонниц Полюдовой после этого выкрикнула: "Это не суд! Судилище! Позор!"

Рассмотрение кассационной жалобы на приговор 2022 года - фактически предпоследняя инстанция. Выше только Президиум Верховного суда, куда можно обратиться с надзорной жалобой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Полюдовой Леонид Соловьев.

После заседания адвокат отметил, что решение об обжаловании пока не принято. "Не знаю, буду ли я обжаловать его или нет", - отметил он.

Дарья будет находиться на строгих условиях содержания до декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать активистки Татьяна Полюдова.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой на длительное содержание под стражей.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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