Дарья Полюдова. Скриншот фото со страницы активистки в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).https://www.facebook.com/photo.php?fbid=906651747097234&set=t.100008675319596&type=3

21 августа 2023, 12:18

Мать Полюдовой рассказала об условиях содержания активистки в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кубанская активистка Дарья Полюдова остается в строгих условиях содержания в колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывает наказание по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма, рассказала мать активистки, которая смогла получить свидание с дочерью.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа стало известно, что активистка с Кубани Дарья Полюдова прекратила голодовку в колонии в Кабардино-Балкарии. Родные активистки рассказали, что ее выпустили из штрафного изолятора, но перевели на строгие условия содержания (СУС).

Дарья Полюдова остается в строгих условиях содержания, рассказала ее мать Татьяна. "Даша находится в СУСе, все из-за лезвия, которое ей подкинули. Но там тоже есть телевизор, холодильник, это самое главное для Даши, она говорит смотрю фильмы", – написала мать активистки вечером 20 августа на странице Дарьи Полюдовой в Facebook*.

По ее словам, она съездила в колонию в Кабардино-Балкарию, где содержится ее дочь, и встретилась с ней. "Даша пришла в темно зеленом костюме и в черных туфлях похожих на кирзовые сапоги, на голове белая косынка. Я этот ее вид буду помнить до конца своей жизни. <…> Когда ее уводили в ушах стоял стук ее кирзовых туфель. Я буду их слышать каждую минуту", – написала мать активистки.

Она добавила, что комнаты для свиданий в удовлетворительном состоянии, в них есть телевизор, холодильник, посуда.

Напомним, 31 мая 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, открывшего в декабре 2019 года стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

О возбуждении в отношении активистки нового дела стало известно в декабре 2021 года. По версии следствия, активистка создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой на длительное содержание под стражей.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дарья Полюдова в колонии добилась перевода в другую камеру", "Защита объяснила голодовку Полюдовой игнорированием жалоб активистки", "Активистка Полюдова перестала выходить на связь с родными".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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