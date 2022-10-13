ЕСПЧ удовлетворил жалобу Дарьи Полюдовой на длительное содержание под стражей

13 октября 2022, 22:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу активистки из Краснодарского края Дарьи Полюдовой, пожаловавшейся на чрезмерную длительность досудебного содержания под стражей и волокиту в рассмотрении апелляций на продление меры пресечения. Суд счел жалобы обоснованными и присудил ей компенсацию в размере двух тысяч евро.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая 2021 года военный суд в Москве вынес приговор лидеру движения "Левое сопротивление" Дарье Полюдовой, назначив ей наказание в виде шести лет колонии общего режима. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, где Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивает, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было. Верховный суд оставил приговор без изменения. В декабре 2021 года стало известно, что против основательницы "Левого сопротивления" Полюдовой возбуждено новое уголовное дело. По версии ФСБ, активистка создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм.

В 2015-2017 годах Полюдова находилась в колонии-поселении по делу о публичных призывах к сепаратизму и экстремизму, возбужденному после попытки провести акцию "За федерализацию Кубани", сообщается в ее биографии, опубликованной на "Кавказском узле". В 2018 году Дарья Полюдова стала лауреатом премии имени Сахарова "За журналистику как поступок". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Дарью Полюдову политзаключенной.

Полюдова подала жалобу в связи с делом об оправдании терроризма, в рамках которого Полюдова находилась в СИЗО с 15 января 2020 года до 31 мая 2021 года.

Как установил ЕСПЧ, в отношении нее был нарушен §3 статьи 5 Европейской Конвенции о правах человека, в котором говорится, что каждый имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока. В отношении Полюдовой также был нарушен §4 этой же статьи, в соответствии с которым арестованный имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу, говорится в релизе, опубликованном на сайте Европейского суда по правам человека.

Вынесенный ей 31 мая 2021 года приговор в виде шести лет лишения свободы по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма, который не удалось оспорить в Верховном суде, Полюдова обжалует в ЕСПЧ отдельно, информирует издание "Кавказ.Реалии"**.

Напомним также, что 16 сентября Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. К 16 сентября на рассмотрении ЕСПЧ находились 17450 заявлений, направленных против России. 11 июня Владимир Путин подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** издание включено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.