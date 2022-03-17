Дарье Полюдовой не удалось оспорить приговор по делу об оправдании Басаева и Масхадова

17 марта 2022, 04:55

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Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобу активистки из Краснодарского края Дарьи Полюдовой на приговор, которым она осуждена на шесть лет по обвинению в оправдании деятельности лидеров чеченских сепаратистов.

Как информировал "Кавказский узел", 31 мая 2021 года военный суд в Москве приговорил лидера движения "Левое сопротивление" Полюдову к шести годам колонии общего режима. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, где Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивает, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

В 2015-2017 годах Полюдова находилась в колонии-поселении по аналогичному делу о публичных призывах к сепаратизму и экстремизму, возбужденному после попытки провести акцию "За федерализацию Кубани", сообщается в ее биографии, опубликованной на "Кавказском узле". Жалоба на этот приговор коммуницирована Европейским судом по правам человека. В 2018 году Дарья Полюдова стала лауреатом премии имени Сахарова "За журналистику как поступок". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Дарью Полюдову политзаключенной.

16 марта Верховный суд России оставил в силе приговор Дарье Полюдовой, вынесенный Вторым западным окружным судом Москвы, пишет со ссылкой на адвоката активистки Леонида Соловьева "Кавказ. Реалии"**.

Кассационную жалобу на вступивший в законную силу приговор подала сторона защиты Полюдовой. Жалоба поступила в суд 11 февраля, и ее рассмотрение было назначено на 16 марта, сообщается в карточке дела на сайте Верховного суда России. Информации о результатах рассмотрения, по данным на 04.45 мск 17 марта, на сайте суда не было.

Напомним также, что в декабре 2021 года стало известно, что против основательницы "Левого сопротивления" Полюдовой возбуждено новое уголовное дело. По версии ФСБ, активистка создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм.

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