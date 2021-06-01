Дарья Полюдова. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

01 июня 2021, 12:53

Адвокат Полюдовой рассказал о недочетах следствия и суда

Следствие по делу лидера "Левого сопротивления" Дарьи Полюдовой допустило логическую ошибку, выведя понятие терроризм только из имени Шамиля Басаева. Прямых призывов к терроризму в публикациях Полюдовой не было. Кроме того, страница активистки была заблокирована, утверждает адвокат Леонид Соловьев, который подаст апелляционную жалобу на приговор.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая военный суд в Москве приговорил активистку из Краснодара, лидера "Левого сопротивления" Дарью Полюдову к шести годам колонии общего режима, признав ее виновной в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Защита решила обжаловать приговор.

Уголовное дело активистки было возбуждено в связи с ее публикацией в соцсети "ВКонтакте". Там Полюдова, как утверждает следствие, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Обвинение в публичном оправдании терроризма связано с высказыванием Полюдовой о Евгение Манюрове, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в Москве.

Дело Дарьи Полюдовой было возбуждено в январе 2020 года следователями ФСБ "с подачи" МВД, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активистки Леонид Соловьев. "ФСБ несколько раз отказывалась возбуждать, но в итоге возбудили. Дело рассмотрено военным судом, так как статья террористическая, это подсудность военных судов", - сказал Соловьев, отметив, что в деле нет ничего о деятельности Полюдовой на Кубани, в приговоре лишь отражено, что она была там судима.

В 2015 году суд признал активистку из Краснодара Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Полюдова вышла на свободу, говорится в ее биографии, опубликованной на "Кавказском узле". 31 января Дарья Полюдова стала лауреатом премии имени Сахарова "За журналистику как поступок".

Следствие посчитало публикации Полюдовой оправданием Шамиля Басаева и Аслана Масхадова потому, что к такому выводу пришел эксперт-лингвист, рассказал адвокат. "Он провел экспертизу и, не обнаружив прямых призывов к терроризму, вывел понятие "терроризм" из самого имени "Басаев". Из выводов эксперта следует, что, если вы что-нибудь говорите о Басаеве, даже не говоря о его террористической деятельности, вы автоматически оправдываете терроризм. Это логическая ошибка. Нельзя имя Басаева уравнивать с термином "терроризм". Так же, как, к примеру, нельзя имя Сталина уравнивать с политическими репрессиями", - сказал Леонид Соловьев.

Обвинение в публичном оправдании терроризма связано не с публикацией Дарьи Полюдовой о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, а с видеозаписью из ее телефона, где она прокомментировала инцидент со стрельбой около здания ФСБ, добавил адвокат.

"При этом даже следствие не обнаружило факта публикации. Это было в ее личном телефоне. Но, тем не менее, следователи предположили, что запись могла бы быть где-то распространена", - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что Дарья Полюдова не признает вину. "Ни в первом, ни во втором случае оправдания терроризма не было. К тому же страница Дарьи была заблокирована. И с публикацией о Басаеве ознакомилось всего 11 человек. Тем более что по содержанию там и не было оправдания террористических действий", - пояснил адвокат.

Защита в ближайшие дни подаст апелляционную жалобу в военный апелляционный суд во Власихе, сказал он. "Мы настаиваем на том, что суд не учел блокировку страницы Дарьи (то есть она не была доступна всем). Мнение эксперта [...] не подтверждается, а запись о стрелке на Лубянке вообще была личной записью Полюдовой, которая никак не публиковалась и не распространялась. Это основные косяки, о которых мы будем сообщать в нашей жалобе", - подчеркнул Соловьев.

По его словам, Дарья Полюдова с января 2020 года находится в СИЗО № 6 в Москве. "Видимся мы регулярно, минимум два раза в месяц, последний раз был у нее в четверг [27 мая]. Дарья никогда не жаловалась на давление со стороны сотрудников или следствия. Она поддерживает связь с родителями - звонки и свидания предоставляют нам без проблем", - сказал он.

20 мая Дарья Полюдова объявила голодовку, но через два дня прекратила ее, добавил адвокат. "Голодала она два дня. Цель была - прекратить ежедневные заседания", - сказал он.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

Примечание:

"Активистка Полюдова перестала выходить на связь с родными", "Дарья Полюдова в колонии добилась перевода в другую камеру", "Защита объяснила голодовку Полюдовой игнорированием жалоб активистки".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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