09:57, 20 апреля 2026

Занятия в школах и детсадах Туапсе отменены после воздушной атаки

Объявление в школе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В туапсинских школах и четырех детских садах отменены занятия в связи с ночной атакой дронов, остальные детсады работают в ограниченном режиме. В морском порту в результате удара БПЛА повреждена транспортная инфраструктура.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в морском порту Туапсе мужчина погиб при атаке беспилотников, еще один получил ранения.

По данным властей, обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме

После атаки беспилотников отменены занятия в муниципальных и государственных школах, сообщило управление образования Туапсинского округа.

Муниципальные и государственные школы города не работают

"Сегодня, 20 апреля 2026 года, муниципальные и государственные школы города не работают. Районные школы работают в штатном режиме", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Четыре детских сада - №№ 28, 25, 24 и 22 - работают без приема детей. Остальные городские детсады работают в режиме "дежурных групп": там для детей организованы питание и сон, отмечается в публикации.

В порту Туапсе в результате атаки БПЛА повреждена транспортная инфраструктура, сообщила прокуратура Краснодарского края.

"В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры, туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин выехал на место происшествия. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Краснодарского края организована горячая линия: тел. +7 988-168-33-48", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.

Железнодорожная инфраструктура Туапсе не повреждена, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщает со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги "Коммерсант".

Напомним, Туапсе неоднократно подвергался воздушным атакам. Так, в ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен лишь 19 апреля.

Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

