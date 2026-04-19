20:58, 19 апреля 2026

Пользователей Telegram удивило отсутствие подвижек в засыпке пляжей Анапы новым песком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Анапы планируют завезти новый песок на пляжи курорта в 4 этапа, всего на работы отводится 90 дней. Такие сроки и отсутствие контракта с исполнителем может поставить под угрозу курортный сезон, хотя власти указывали на необходимость открыть пляжи к 1 июня, отметили пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты.  Правительственная комиссия и власти Анапы не сообщала о начале отсыпки оставшихся пляжей привозным песком, несмотря на то, что срок озвучен до 1 июня. Отсутствие подвижек ставит под сомнение перспективу открытия песчаных пляжей Анапы.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Анапские блогеры обнародовали план засыпки нового песка на пляжи. По их данным, отсыпка пляжей будет проводиться в четыре этапа.

Пляж
21:04 26.03.2026
Отсыпка пляжей Анапы недостаточна для безопасности отдыхающих
Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы. Качество самого песка, который использован для отсыпки одного из пляжей, не соответствует тому, к которому привыкли туристы в Анапе, и может поставить репутацию курорта под угрозу, указали экологи и активисты.

Всего будет завезено 481 200 кубов песка, будет засыпано не менее  50 сантиметров песка, пишет в частности, Юрий Озаровский.

Вначале планируется засыпать песком участок  № 1 - от камней до пляжа детского санатория «Бимлюк» протяженностью 3,5 километра, на это отводится 23 дн. На втором этапе будет засыпан участок такой же протяженности от  пляжа детского санатория «Бимлюк» до пляжа санатория «Рябинушка», на этот этап также отведено  23 дня.

На третьем этапе за 21 день запланировано засыпать песком территорию протяженностью 3 километра от пляжа санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта» (ООО «Орлан Юг»)  Последний участок, от пляжа Бригантина (ООО «Меркурий-2») до пляжа ООО «МореЛето», протяженностью 1,68 километра планируется засыпать новым песком за 14 дней. Исполнитель оказывает услуги с даты подписания контракта в срок предусмотренный этапам исполнения контракта, но не более 90 дней.

"Контракта пока нет, очень важно какой будет срок исполнения контракта, до 1 июня явно не 90 дней осталось", - прокомментировал блогер Макс Анапский.

В его Telegram-канале это сообщение набрало 26 комментариев. Пользователи сочли,  что затягивание сроков не в интересах властей. "Отсыпка вроде нужна для открытия сезона, а если это затянется до сентября, так зачем она вообще нужна к этому времени. Там море и само справится к следующему сезону. Пляжи испортят только и половину не откроют", - прокомментировала Евгений Новицкая.

"Лучше бы вообще без этой отсыпки обойтись", - указала она же в другом сообщении.

"Тогда официально пляжи не откроют, и отели инфраструктуру не сделают, - возразила K S.

Как собираются в сезон возить песок по Пионерскому проспекту на огромных камазах? Парализуют все движение в главной курортной  зоне!" - возмутилась Larisa.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
