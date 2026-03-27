13:06, 27 марта 2026

Власти решили засыпать привозным песком все пляжи Анапы

Работы на пляжах Анапы. Фото: https://t.me/opershtab23/15436

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани.

Как писал "Кавказский узел", качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Ранее рендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке в поселке Витязево в Анапе показал свою эффективность. На заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море приняли решение масштабировать этот способ, сообщил сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. При этом по рекомендации Роспортрбназдора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора", - написал он в своем Telegram-канале.

Большой Утриш. Фото Андрея Маковозова Юга.ру
15:38 19.03.2026
Галечные пляжи Анапы исключены из зоны чрезвычайной ситуации
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" исключены из зоны чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута. Решение об их открытии будет принимать Роспотребнадзор.

Что касается восьми галечных пляжей: по информации Роспотребнадзора, пробы воды и грунта там соответствуют всем санитарным нормам. В ближайшее время начнем готовить их к открытию, пообещал Кондратьев.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
