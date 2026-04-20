Два садоводческих товарищества подтоплены на Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Северском районе Краснодарского края из-за подъема уровня воды подтоплены два садоводческих товарищества, эвакуированы два человека.
Из-за разлива реки Убин в хуторе Бончковском подтоплены садовые товарищества "Урожай" и "Коммунпроект", уровень воды поднялся не менее чем на пять сантиметров на 40 придомовых территориях и в двух домах, пишет 19 апреля Оперативный штаб Краснодарского края.
Постоянно проживающих жителей в товариществах нет, к месту постоянной регистрации эвакуированы два человека. Для ликвидации подтоплений привлечены 17 человек. Также сообщается, что в хуторе Водокачка продолжается подъем воды в реке Афипс, вода уже превышает неблагоприятные отметки.
Подъем уровня воды отмечается в ряде других регионов Кубани, в частности, в Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском округе, Апшеронском, Белореченском и Крымском районах, но уровня опасных отметок он пока не достиг.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Херота, власти Сочи предупредили о возможных подтоплениях и сходе оползней.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.