Два садоводческих товарищества подтоплены на Кубани

В Северском районе Краснодарского края из-за подъема уровня воды подтоплены два садоводческих товарищества, эвакуированы два человека.

Из-за разлива реки Убин в хуторе Бончковском подтоплены садовые товарищества "Урожай" и "Коммунпроект", уровень воды поднялся не менее чем на пять сантиметров на 40 придомовых территориях и в двух домах, пишет 19 апреля Оперативный штаб Краснодарского края.

Постоянно проживающих жителей в товариществах нет, к месту постоянной регистрации эвакуированы два человека. Для ликвидации подтоплений привлечены 17 человек. Также сообщается, что в хуторе Водокачка продолжается подъем воды в реке Афипс, вода уже превышает неблагоприятные отметки.

Подъем уровня воды отмечается в ряде других регионов Кубани, в частности, в Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском округе, Апшеронском, Белореченском и Крымском районах, но уровня опасных отметок он пока не достиг.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Херота, власти Сочи предупредили о возможных подтоплениях и сходе оползней.