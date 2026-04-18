Мать Максима Овчинникова потребовала сообщить о местонахождении сына

Более 50 дней остается неизвестной судьбы жителя Анапы Максима Овчинникова, избитого правоохранителями при задержании. Мать мужчины обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын, и допустить к нему врачей и адвокатов.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта мать Максима Овчинникова из Анапы пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники силовых структур.

17 апреля мать Максима Овчинникова Маргарита Овчинникова обратилась к директору ФСБ Александру Бортникову с требованием установить местонахождение её сына, который, по её словам, был незаконно вывезен из изолятора временного содержания в Геленджике за день до освобождения. Она видела сына последний раз 50 дней назад 26 февраля в ИВС Геленджика, где он вторично отбывал 15 суток ареста по решению Геленджикского городского суда

Первый арест по произошел по той же статье, только решение принял Анапский суд, который признал 45-летнего электромонтера лифтового оборудования Максима Овчинникова виновным по пункту 4 статьи 19.3 КоАП РФ в сопротивлении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Овчинников был при этом избит, силовики сами вызвали скорую помощь, которая увезла потерпевшего в городскую больницу Анапы с подозрением на разрыв селезенки. Четыре часа силовики не отходили в больнице от Овчинников и не допускали к нему ближайших родственников.

Мать связывает цепочку событий, начавшихся 27 января 2026 года, с пацифистской позицией сына, которого, как она считает, на высказывания в соцсетях спровоцировали сами сотрудники правоохранительных органов, а последующие административные дела были сфабрикованы.

Согласно медицинским документам, Овчинников был доставлен в городскую больницу Анапы 27 февраля в 17:20 с диагнозом «разрыв селезенки». Врач также зафиксировал тупую травму живота и многочисленные ушибы. Родственники, успевшие увидеть Максима в приемном покое, описывают его состояние как шоковое: он был бледен, испытывал сильную боль, а одежда была испачкана землей.

«Сын был без денег, без телефона, без паспорта, в легкой одежде. Как он мог сам оказаться в Геленджике сразу после ИВС и снова "сопротивляться"? Его туда привезли сотрудники», - заявила в своем обращении к Бортникову Маргарита Овчинникова.

Самым тревожным этапом стало исчезновение Максима из ИВС Геленджика. Он должен был выйти на свободу 28 февраля 2026 года в 20:50. Мать и адвокат ждали его у ворот, однако Максим так и не появился.

Сотрудник ИВС и дежурный ОМВД Геленджика майор Хуаксев М.Н. подтвердили женщине: сотрудники силовых структур из Анапы вывезли Овчинникова из изолятора ещё утром 27 февраля, то есть за полтора дня до официального окончания срока.

В своем заявлении Маргарита Овчинников заявила, что в отношении сына применены пытки и насилие, ему нанесли тяжкие телесные повреждения при задержании, нарушено его право на защиту, адвоката по соглашению не допустили к нему в ИВС Анапы под предлогом занятых кабинетом и пересменок, в квартире самой Маргариты провели незаконные обыски без предъявления постановлений суда и без понятых, Максима систематически перевозили из мест лишения свободы без документальных обоснований.

«Если мой сын совершил что-то противоправное - предъявите обвинение по закону. Но вместо этого его похищают, прячут и выбивают показания под давлением», - резюмирует Маргарита Овчинникова в своем обращении.

Мать потребовала немедленно сообщить о том, где находится ее сын, и обеспечить к нему доступ врачей и адвокатов.