Экологи сочли данные о безопасности пляжей Анапы преждевременными

Говорить о полной безопасности пляжей Анапы, о готовности открыть которые к началу курортного сезона заявили власти, преждевременно, публичной картины состояния среды нет, а для восстановления экосистемы требуется время.

Как писал "Кавказский узел", работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты. Пляж "Мираклеон", на который завезли новый песок, откроется 15 апреля. При этом правительственная комиссия не сообщала о начале отсыпки оставшихся пляжей привозным песком.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Несмотря на заявления властей о готовности открыть пляжи 1 июня, опрошенные 12 апреля корреспондентом "Кавказского узла" координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк; эколог и координатор научно-технологической группы "РоссияОтАдоЯ" федерального волонтёрского отряда Антон Догуев; эколог, бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних считают выводы о полной безопасности побережья Анапы преждевременными. По их словам, научно обоснованной и публичной картины состояния среды до сих пор нет, а сама экосистема требует времени на восстановление.

Игорь Шкрадюк отметил, что пляжный сезон еще не начался, но люди уже купаются. «Официально пляжи открывают с 1 июня. То есть открытых пляжей в Анапе нет. Люди купаются на свой риск», - сказал он.

«Официально никаких распоряжений юридически не было… а значит, де-юре ни один не открыт», - подтвердил Антон Догуев.

«Фактическое и безопасное использование побережья происходит, по словам властей, но подтверждения его безопасности в правовом и научном смысле нет», - отметил Валерий Бриних

Часть галечных пляжей, по словам Шкрадюка, выведена из режима ЧС. Он допускает их относительную безопасность: «Я согласен с тем, что галечные пляжи безопасны».

Валерий Бриних прямо ставит под сомнение методы очистки: «Почему объявили, что песок вывезли и заменили на полметра? Почему не на метр или не на 20 сантиметров? Какое под этим научное объяснение?»

По его словам, в открытых источниках нет данных, которые бы подтверждали, что загрязнение не проникло глубже: «Есть подтверждение, что мазут не мог уйти на метр или полтора? Как это вообще измерялось?»

Экологи подчеркивают, что ключевая проблема — в недооценке природной динамики.

«Море, галька, песок, морское дно - не статичны. Это живая экосистема, которая постоянно движется и меняется», - отметил Бриних.

По его словам, штормы и течения неизбежно перемешивают слои: «Нельзя исключать, что то, что было на дне, снова окажется на берегу и наоборот».

Эту же мысль косвенно подтверждает и Догуев, предлагая отложить окончательные выводы: «Летом стоит посмотреть, как в жару поведут себя остатки нефтепродуктов… А вот к осени уже будет более понятно».

Эксперты сходятся в том, что контакт с нефтепродуктами не проходит бесследно.

Шкрадюк объясняет, что со временем исчезают наиболее летучие токсичные вещества, но остаются тяжелые соединения. «Остались нелетучие канцерогенные полиароматические углеводороды…», - отметил он.

Он подчеркивает индивидуальность реакции: «Никто не даст гарантий, что у вас не будет аллергической или еще какой реакции».

«Это может быть головокружение, отравление, рвота, поражение кишечника, аллергия… Всё зависит от иммунной системы, возраста, состояния здоровья», - прокомментировал Бриних.

Особо уязвимыми он называет детей, беременных женщин и пожилых людей. Он отмечает, что сам не рискнул бы ехать на такой курорт и другим не рекомендует. Однако не исключает, что бесплатные путевки за счет бюджета станут триггером, и в Анапу массово в этот сезон поедут люди, имеющие право на льготные или бесплатные путевки.

Догуев также считает, что риски сохраняются. «Пляжи условно опасны… для людей с заболеваниями ЖКТ, сердца, сосудов, для детей с ослабленным иммунитетом», - прокомментировал он.

Шкрадюк подчеркивает, что именно эта категория людей - с проблемами здоровья - при этом и имеет право на льготы.

В вопросе о том, становится ли старый мазут безопасным, эксперты настроены скептически. Шкрадюк поясняет, что процесс разложения идет, но медленно. «Года за четыре микробы съедят оставшийся мазут», - полагает он.

Догуев оценивает сроки осторожнее. «Мазут может быть опасен не один год, а до трех лет как минимум», - думает он.

«Нефтепродукты остаются нефтепродуктами - на берегу или в море», - отметил Бриних, который также называет срок в три года, как наиболее опасный и требующий реабилитационного периода для природы.

Отдельные опасения вызывает как возможность новых выбросов, так и последствия уже проведенных работ. Шкрадюк предупреждает: «Есть опасности выбросов мазута с затонувших танкеров и выбросов нефти».

«Технически опасность есть ежедневно… Зона повышенной опасности до окончания работ», - отметил Догуев.

Бриних обращает внимание на ранее сделанные многочисленные свидетельства волонтеров и сообщения в СМИ о захоронении загрязненного песка прямо на песчаных пляжах: «Что будет, если туристы… раскопают эти захоронения или море их размоет, которые, возможно, ушли не на полметра, а на метр вглубь и не были вывезены при замене песка?»

В оценке перспектив отдыха мнения разделились. Шкрадюк допускает поездки на отдельные пляжи: «На галечные пляжи и на песчаные пляжи в центре Анапы можно ехать».

Догуев также не исключает отдых, но с оговорками: «Я бы поехал, но аккуратно выбирая места. И скорее посмотрел бы на осень».

Бриних занимает более жесткую позицию: «Я бы на такой курорт не поехал бы и другим не советую».

По его мнению, говорить о полноценном восстановлении курорта можно лишь через несколько лет. «Более актуально - минимум через три года после трагедии», - полагает он.

Эксперты пришли к ключевому выводу о том, что экосистема не может восстановиться мгновенно. По аналогии с живым организмом, перенесшим заболевание, море и побережье нуждаются во времени и «реабилитации». При этом, как подчеркивают экологи, для объективной оценки необходим постоянный мониторинг.

Речь идет прежде всего о регулярных анализах воды, песка и воздуха, которые должны проводиться профильными ведомствами, включая Роспотребнадзор, и публиковаться в открытом доступе.

Без таких данных, по мнению экспертов, заявления властей о безопасности пляжей курорта остаются неполными, а ответственность за возможные риски фактически перекладывается на самих отдыхающих.

Таким образом, говорить о полной экологической «нормализации» в Анапе преждевременно. При отсутствии прозрачных и регулярных исследований, независимых научных оценок, состояние побережья остается зоной неопределенности, где решение о поездке каждый принимает на свой риск.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

