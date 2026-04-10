Отсутствие работ по отсыпке пляжей Анапы обеспокоило пользователей сети

Правительственная комиссия и власти Анапы не сообщала о начале отсыпки оставшихся пляжей привозным песком, несмотря на то, что срок озвучен до 1 июня. Отсутствие подвижек ставит под сомнение перспективу открытия песчаных пляжей Анапы.

Как писал "Кавказский узел", работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты. Пляж "Мираклеон", на который завезли новый песок, откроется 15 апреля.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива мазута отчиталась сегодня о ходе работ. По заверению чиновников, на космических снимках в районе крушения подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено. "С начала работ очищено более 3,4 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности собрано свыше 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 763 человека и 182 единицы техники" - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале оперштаба.

Отсыпка пляжей Анапы недостаточна для безопасности отдыхающих Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы. Качество самого песка, который использован для отсыпки одного из пляжей, не соответствует тому, к которому привыкли туристы в Анапе, и может поставить репутацию курорта под угрозу, указали экологи и активисты.

"Отсыпку непонятно когда будут начинать? Сегодня Правительственная комиссия ничего не сказала на этот счёт", - поинтересовался в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский.

Часть пользователей прокомментировали его вопрос, эта запись набрала 12 комментариев.

Некоторых пользователей удивило отсутствие работ на берегу и цифры в правительственном отчете.

"Может кто-нибудь видел 182 ед. техники в данный момент и 763 чел. Где они все сейчас? Эти цифры из доклада Правительственной комиссии сегодня", - поинтересовалась Татьяна.

"Может, куда-то позвонить или написать? - спросила Катенька.

Блогер также сообщил. что на пляже в Витязево, который был засыпан привозным песком, "новый песок у берега замыло уже морским песком". "Следующий шторм с волнами 3-4 метра, и все тело пляжа будет покрыто морским песком", - считает он.

"Морская ракушка повсюду, новый песок ушёл в тело пляжа вниз, где пляж - тоже уйдёт как волны больше будут", - указал блогер в другом сообщении.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".