Туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в Анапе

Пляж "Мираклеон", на который завезли новый песок, откроется 15 апреля. Спрос на отдых в Анапе уже начал расти, а сообщения об открытии пляжей подстегнут и рост цен, указали туроператоры.

Как писал "Кавказский узел", до 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Если работы пойдут по плану, песчаные пляжи откроются уже 1 июня. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Ранее арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Пляж на курорте "Мираклеон" откроется 15 апреля, говорится в сообщении на сайте курорта.

«Открытие пляжа напрямую влияет на спрос, для большинства гостей возможность отдыхать у моря остается ключевым фактором при выборе курорта. Уже во время работ на пляже мы видели рост обращений и интереса к бронированию»,— приводит "Коммерсант" слова заместителя директора по продажам и маркетингу курорта Miracleon Кристины Ливщиц.

Открытие пляжей приведет к росту цен на отдых в Анапе, считает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин».

«Сейчас Анапа — самый дешевый курорт на Черном море. Причина понятна: это антикризисные цены, демпинговые. В какой-то мере они больше не повторятся. Анапа сейчас дешевле на 15-20% Крыма, Сочи или Геленджика. Сейчас сутки проживания в Анапе стоят где-то 3,9-4 тысячи рублей с трехразовым питанием в отеле «четыре звезды». Средняя продолжительность — девять дней, то есть 36 тысяч на человека, притом что в Крыму то же самое стоит около 50 тысяч. Ожидаем, что в течение апреля цены будут потихоньку подниматься, и те, кто не купят в ближайшие даты, получат среднерыночные черноморские цены», - привело его слова BFM.

В этом году положительная динамика уже заметна, рассказывает руководитель отдела маркетинга отеля Zenith Resort Мария Досягаева.

«Уже школьные каникулы с 28 марта мы встречаем практически со стопроцентной загрузкой — более 600 человек в отеле. Впереди нас ждут еще пасхальные недели, майские праздники, которые особенно пользуются популярностью. Конечно, этот сезон мы ждем с особым предвкушением, и он все больше набирает обороты. Мы это видим и по бронированиям, и по тому, как быстро раскупают билеты, которые только что выпустили в продажу», - говорится в публикации.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

