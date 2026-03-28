Кавказский узел

20:00, 28 марта 2026

Туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в Анапе

Пляж Мираклеон. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юря Озаровского от 27.03.26, https://t.me/MoreOz/119606

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пляж "Мираклеон", на который завезли новый песок, откроется 15 апреля. Спрос на отдых в Анапе уже начал расти, а сообщения об открытии пляжей подстегнут и рост цен, указали туроператоры.

Как писал "Кавказский узел", до 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Если работы пойдут по плану, песчаные пляжи откроются уже 1 июня. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Ранее арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Пляж на курорте "Мираклеон" откроется 15 апреля, говорится в сообщении на сайте курорта.

«Открытие пляжа напрямую влияет на спрос, для большинства гостей возможность отдыхать у моря остается ключевым фактором при выборе курорта. Уже во время работ на пляже мы видели рост обращений и интереса к бронированию»,— приводит "Коммерсант" слова заместителя директора по продажам и маркетингу курорта Miracleon Кристины Ливщиц.

Открытие пляжей приведет к росту цен на отдых в Анапе, считает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин».

«Сейчас Анапа — самый дешевый курорт на Черном море. Причина понятна: это антикризисные цены, демпинговые. В какой-то мере они больше не повторятся. Анапа сейчас дешевле на 15-20% Крыма, Сочи или Геленджика. Сейчас сутки проживания в Анапе стоят где-то 3,9-4 тысячи рублей с трехразовым питанием в отеле «четыре звезды». Средняя продолжительность — девять дней, то есть 36 тысяч на человека, притом что в Крыму то же самое стоит около 50 тысяч. Ожидаем, что в течение апреля цены будут потихоньку подниматься, и те, кто не купят в ближайшие даты, получат среднерыночные черноморские цены», - привело его слова BFM.

В этом году положительная динамика уже заметна, рассказывает руководитель отдела маркетинга отеля Zenith Resort Мария Досягаева.

 «Уже школьные каникулы с 28 марта мы встречаем практически со стопроцентной загрузкой — более 600 человек в отеле. Впереди нас ждут еще пасхальные недели, майские праздники, которые особенно пользуются популярностью. Конечно, этот сезон мы ждем с особым предвкушением, и он все больше набирает обороты. Мы это видим и по бронированиям, и по тому, как быстро раскупают билеты, которые только что выпустили в продажу», - говорится в публикации.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
05:35, 28 марта 2026
Суд отказался отпустить Евгения Филиппова под домашний арест
02:38, 28 марта 2026
Министр Ковалев и его заместитель арестованы в Ставрополе
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
22:44, 27 марта 2026
Суд в Краснодаре утвердил отказ в митинге против блокировок Telegram
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
20:40, 27 марта 2026
Житель Кубани пропал после серии административных арестов
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.Ру".
27 марта 2026, 20:40
Житель Кубани пропал после серии административных арестов

Мобильный телефон. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 марта 2026, 17:32
Жители юга России рассказали о сложностях из-за проблем с интернетом

Группа бойцов, отправленных из Чечни в зону СВО. 27 марта 2026 года. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6448
27 марта 2026, 15:03
Группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО

Айшат Баймурадова похоронена в Ереване. 27 марта 2026 г. Фото: https://t.me/svobodapodcast/1166
27 марта 2026, 12:09
Айшат Баймурадова похоронена в Ереване

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
