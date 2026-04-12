Семья погибшего не может добиться от Юрия Захарчевского выплаты компенсации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, осужденный за наезд на пешехода, так и не заплатил компенсацию за его гибель, так как еще в 2024 году заключил контракт с Минобороны России, уехал в зону СВО и перестал выходить на связь.

Как информировал "Кавказский узел", 18 декабря 2024 года стало известно, что бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, приговоренный к шести годам заключения за наезд на пешехода со смертельным исходом, подал жалобу в Верховный суд России.

С Юрия Захарчевского так и не удалось взыскать деньги по делу о гибели Данила Юханова, несмотря на то, что приговор вступил в законную силу, пишет 11 апреля "Коммерсант" со ссылкой на адвоката семьи погибшего Алексея Иванова.

По словам адвоката, исполнительной производство приостановлено, так как приставы не могут установить местонахождения Захарчевского. В октябре 2024 года он подписал контракт с министерством обороны и отправился в зону СВО. Спустя месяц адвокат бывшего судьи Михаил Кудренко заявил, что с ним потеряна связь. При этом адвокат уточнил тогда, что пропавшим без вести Захарчевского не объявляют, так как он живой, но и связаться с ним нельзя, так как он на передовой.

Алексей Иванов заявил, что все обращения и жалобы, подаваемые длительное время, так и не привели к реальному исполнению судебного акта. При этом общая сумма взыскания превысила 17 миллионов рублей, включая компенсацию морального вреда в размере 8 миллионов рублей.

Верховный суд, куда обращался Захарчевский, ранее утвердил приговор.