Кубанский судья обжаловал приговор по делу о гибели человека в ДТП

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Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, приговоренный к шести годам колонии-поселения, подал жалобу в Верховный суд России.

Захарчевский был признан виновным в том, что 7 апреля 2020 года, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова и скрылся с места ДТП. Молодой человек получил тяжелые травмы и скончался в больнице. В феврале этого года Ростовский областной суд приговорил бывшего судью Краснодарского краевого суда к шести годам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и оставление пострадавшего в опасности. "8 ноября 2024 года поступила жалоба Юрия Захарчевского на приговор судов нижестоящих инстанций, по которому он был приговорен к шести годам колонии-поселения", - сообщили 17 декабря в Верховном суде.

По версии обвинения, действия Захарчевского были преднамеренными, а попытка скрыться с места ДТП подтвердила его пренебрежение к закону. Бывший судья частично признал вину, заявив, что во время аварии ему стало плохо и он не отдавал отчета своим действиям. Прокурор просил назначить ему 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2021 года апелляционный суд в Сочи отказался удовлетворить жалобу прокуратуры на предоставление отсрочки бывшей волгоградской судье Татьяне Рыжих, осужденной после гибели двух пешеходов в ДТП. В августе 2020 года Волгоградский областной суд приговорил ее к пяти годам колонии-поселения. Кроме того, она должна выплатить родственникам двух погибших в ДТП два миллиона рублей. Однако в ноябре 2020 года Верховный суд России сократил срок ее заключения до четырех лет. Кроме того, Рыжих получила отсрочку наказания на 14 лет в связи с рождением ребенка, появившегося на свет уже после вынесения приговора.

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