Арестованы двое обвиняемых по делу о подготовке теракта в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу 18-летний и 17-летний жители Кубани, обвиняемые в подготовке взрыва в административном здании в Туапсе.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта кубанское УФСБ отчиталось о задержании 21-летнего местного жителя, обвиняемого в подготовке теракта на учебной базе университета МВД в Новороссийске.

О задержании двух жителей Кубани, в том числе несовершеннолетнего, Следственный комитет сообщил сегодня на своем сайте. Дело возбуждено по материалам УФСБ.

"Двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2026 года 18-летний житель Кубани вступил в переписку с участником запрещенной в России террористической организации.

"Куратор предложил ему за денежное вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов США изготовить самодельное взрывное устройство и передать его путем тайниковой закладки с целью дальнейшего совершения террористического акта на территории города Туапсе. Согласившись на предложение, фигурант привлек к совершению преступления 17-летнего знакомого", - говорится в сообщении.

Затем, как считают следователи, молодые люди сделали фото и видеозаписи выбранного объекта, расположение камер "и иных элементов охраны" и передали материалы заказчику.

Изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты

"Куратор, одобрив объект, подтвердил намерение о совершении террористического акта и в счет оплаты перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов 30 долларов США, сообщив, что оставшуюся сумму переведет после изготовления СВУ и его закладки. После этого 18-летний фигурант, согласно отведенной ему преступной роли, изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей", - заявил Следком.

На допросе обвиняемые признали вину, по ходатайству следствия они заключены под стражу, отмечается в сообщении.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Напомним, кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле 2025 года апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано.