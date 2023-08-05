05 августа 2023, 16:00

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Активистка с Кубани Дарья Полюдова прекратила голодовку в колонии в Кабардино-Балкарии. Полюдову выпустили из штрафного изолятора, но перевели на строгие условия содержания, сообщили ее мать и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа стало известно, что активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову, отбывающую наказание в колонии в Кабардино-Балкарии, поместили в штрафной изолятор. Поводом стало подброшенное в ее камеру лезвие, рассказала мать активистки.

В 2022 году суд приговорил Полюдову к девяти годам заключения, признав ее виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. 20 июня стало известно, что она этапирована в Кабардино-Балкарию. 8 июля Полюдова объявила голодовку в связи с тем, что "кто-то подбросил лезвие, а за это могут наказать".

Дарья Полюдова вышла из ШИЗО, в котором провела неделю, но сейчас ее перевели на строгие условия содержания (СУС), сообщила мать осужденной. По ее словам, Дарья Полюдова прекратила голодовку, сообщает сегодня SOTAvision*.

Адвокат Полюдовой подтвердил, что она закончила голодовку, которую начала в июле, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как выяснил адвокат после визита к подзащитной, Полюдова провела в штрафном изоляторе неделю, после чего ее перевели на строгие условия содержания, говорится в публикации.

Напомним, в мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело. По версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. До нового приговора, вынесенного с учетом ее прошлого срока, Дарья Полюдова отбывала наказание в колонии-поселении.

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