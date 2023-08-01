Дарья Полюдова помещена в штрафной изолятор

01 августа 2023, 12:13

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Администрация колонии в Кабардино-Балкарии, в которой содержится активистка из Краснодарского края Дарья Полюдова, поместила ее в штрафной изолятор за подброшенное в ее камеру лезвие, рассказала мать активистки.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря 2022 года стало известно, что суд приговорил активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову к девяти годам заключения, признав ее виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. 20 июня стало известно, что она этапирована в Кабардино-Балкарию. 8 июля Полюдова объявила голодовку в колонии.

Администрация СИЗО в Кабардино-Балкарии, где содержится Дарья Полюдова, водворила ее в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом ее матери рассказал сотрудник ФСИН, передал сегодня Telegram-канал "SOTAvision".

Поводом для водворения Полюдовой в ШИЗО стало подброшенное в ее камеру лезвие. Сотрудник ФСИН заявил, что "еще какое-то второе нарушение", сообщило "ОВД-Инфо"*.

На странице Полюдовой в соцсети Facebook**, которую ведет ее мать, поясняется, что о водворении дочери в ШИЗО она узнала от дежурного управления ФСИН по Кабардино-Балкарии. "Я спросила, до какого числа она будет там? Он сказал, что не знает, не спросил", – сказала мать активистки.

"Кавказский узел" также писал, что 31 мая 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, открывшего в декабре 2019 года стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

О возбуждении в отношении активистки нового дела стало известно в декабре 2021 года. По версии ФСБ, Полюдова создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой* на длительное содержание под стражей.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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