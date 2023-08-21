Полюдова Дарья Владимировна

21 августа 2023, 13:54

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Дарья Полюдова* - политический активист, одна из организаторов несостоявшейся акции "За федерализацию Кубани", направленной против политики России в отношении Украины. 21 декабря 2015 года признана виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорена к двум годам колонии-поселения. Вышла на свободу 20 октября 2017 года. 31 мая 2021 года приговорена к шести годам лишения свободы. 23 декабря 2022 года приговорена к девяти годам колонии по новому уголовному делу. 25 апреля 2023 года апелляционный суд подтвердил приговор. В июне 2023 года Полюдову отправили по этапу в Кабардино-Балкарию.



Новое обвинение в оправдании терроризма

В декабре 2021 года против основательницы "Левого сопротивления" Полюдовой было возбуждено новое уголовное дело. По версии ФСБ, активистка создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. Как сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела, Полюдова создала "Левое сопротивление" для "подготовки и совершения преступлений, <…> а именно публичного оправдания терроризма и публичных призывов к <…> экстремистской деятельности".

23 декабря 2022 года суд приговорил Дарью Полюдову к девяти годам колонии (с учетом отсиженного срока).

25 апреля 2023 года Апелляционный военный суд Власихи утвердил приговор Дарье Полюдовой .

20 июня 2023 года стало известно, что Дарью Полюдову отправили по этапу в Кабардино-Балкарию.

В колонии

8 июля 2023 года в колонии в Кабардино-Балкарии Дарья Полюдова объявила голодовку в связи с тем, что "кто-то подбросил лезвие, а за это могут наказать".

1 августа 2023 года Дарью Полюдову поместили в штрафной изолятор. Поводом, по словам ее матери, стало подброшенное в ее камеру лезвие. 8 августа 2023 года Полюдова вышла из ШИЗО и прекратила голодовку, ее перевели на строгие условия содержания (СУС).

20 августа 2023 года мать активистки рассказала на ее странице в Facebook****, что смогла получить свидание с дочерью, хотя она остается в строгих условиях содержания.

Жалоба на волокиту в ЕСПЧ

Полюдова подала в Европейский суд по правам человека жалобу на чрезмерную длительность досудебного содержания под стражей и волокиту в рассмотрении апелляций на продление меры пресечения.

В октябре 2022 года счел жалобы активистки обоснованными и присудил ей компенсацию в размере двух тысяч евро.

6 лет за 2 непубличных высказывания

31 мая 2021 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Дарью Полюдову к 6 годам колонии общего режима, а также запретил ей на протяжении четырех лет работать в СМИ, организовывать массовые мероприятия и размещать информацию в интернете. За репост публикации политэмигранта Андрея Романова о Шамиле Басаеве и Аслане Масхадове на заблокированной странице в соцсети "ВКонтакте" ей вменили «оправдание терроризма» в интернете — ч. 2 ст. 205.2 УК. А за найденные на видео в ее телефоне высказывания о действиях Евгения Манюрова, который 19 декабря 2019 года открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, статью о призывах к экстремистской деятельности ч. 1 ст. 280 УК.

Первоначально Полюдовой также предъявляли обвинение по статье о призывах к сепаратизму (ч. 2 ст. 280.1 УК), однако в феврале 2021 года прокуратура удовлетворила ходатайство защиты о прекращении преследования по этой статье в связи с ее частичной декриминализацией .

Преследование в 2014-2017 годах

С 28 августа 2014 года Дарья Полюдова находилась под стражей. Полюдовой были предъявлены обвинения по ч.2 ст.280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием сети Интернет) УК РФ в связи с ее участием в подготовке несостоявшегося "Марша за федерализацию Кубани" .

В октябре 2014 года Дарья Полюдова была включена в "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .

В октябре 2014 года Дарья Полюдова была признана политзаключенной Правозащитным центром "Мемориал"*** и включена в список из 46 политзаключенных.

20 января 2015 года Октябрьский районный суд г.Краснодара продлил Полюдовой срок содержания под стражей на два месяца, до 28 февраля.

25 февраля 2015 года после полугода, проведенного под стражей, Полюдова была выпущена из СИЗО под подписку о невыезде.

В конце марта 2015 года дело было возвращено следователям для установления мотивов, которыми, по версии следствия, должна была руководствоваться Полюдова. 15 апреля стало известно, что дорасследование завершено. Следствие решило, что призывы Полюдовой к отделению Краснодарского края и свержению действующего политического строя вызваны "личной неприязнью к действующему президенту" и "ненавистью к действующему политическому режиму".

29 июня 2015 года следователи допросили Полюдову по новому уголовному делу, возбужденному на основании подозрения об оскорблении президента РФ. По данным следствия, на своей странице в социальной сети Полюдова разместила видеоролик с резкими высказываниями о главе государства .

5 августа 2015 года Дарье Полюдовой было утверждено обвинительное заключение по ч.2 ст.280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием сети Интернет) УК РФ, а дело ее было передано в суд.

В июле 2015 года Полюдова опубликовала на своей странице в социальной сети песню Б.Севастьянова "Это, детка, рашизм". Факт публикации стал предметом нового судебного разбирательства.

9 сентября Дарью Полюдову вызвали в отделение полиции станицы Полтавской, где продержали четыре часа. "Там ей вручили представление о недопустимости экстремизма и отпустили", - сообщил поддерживающий Полюдову краснодарский активист Виктор Чириков.

10 сентября 2015 года суд в станице Полтавской признал Полюдову виновной по ст.20.3 Административного кодекса РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и арестовал ее на четверо суток. По мнению краснодарского активиста Виктора Чирикова арест был связан с намерением Полюдовой принять участие в народном сходе, и заявлениями о бойкотировании выборов. "В станице Полтавской Дарья раздавала листовки о проведении народного схода накануне выборов. Я думаю, что ее "упрятали" только за то, чтобы она не "мутила воду", - сообщил Чириков.

22 сентября 2015 года краснодарский активист Сергей Титаренко дал показания, что Дарья Полюдова выступала с призывами к проведению в России "социалистической революции" и называла себя ее вождем. Он также добавил, что он никогда не был сторонником акции "За федерализацию Кубани".

9 октября 2015 года Октябрьский районный суд Краснодара перенес на 19 октября слушание уголовного дела в отношении Д.Полюдовой в связи с болезнью адвоката.

19 октября 2015 года суд второй раз отложил рассмотрение дела Полюдовой из-за болезни ее адвоката и принял решение не назначать дату нового заседания до того, как больничный лист защитника не будет закрыт.

30 октября 2015 года решением Красноармейского районного суда Дарья Полюдова была признана виновной в правонарушение по ст.20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики) и арестована на 15 суток. В прокуратуре ей было разъяснено, что новые обвинения предъявлены по трем эпизодам: в связи с размещением на странице в соцсети поста в поддержку Юлии Усач, осужденной за пропаганду нацизма, и двух постов, в которых содержится критика политики Путина. "Я не являюсь автором этих постов, я просто разместила их у себя на странице. Поскольку Усач оштрафовали за пропаганду нацизма, я, ее поддерживая, "автоматически пропагандирую фашизм". Но это абсурд", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

15 ноября 2015 года Дарья Полюдова была освобождена из спецприемника станицы Полтавской.

16 ноября 2015 года состоялось заседание по уголовному делу в отношении Полюдовой. Рассмотрение дела Полюдовой было несколько раз отложено из-за болезни ее адвоката.

Сотрудники администрации Новороссийска дали показания в суде, рассказав о пикете Дарьи Полюдовой и призывах активистки к свержению конституционного строя в России. Сама Полюдова настаивала, что сотрудники мэрии ее не видели, а сам пикет она провести не успела.

23 ноября 2015 года суд отказал Полюдовой в приобщении к делу двух исследований и проведении психолого-диагностической экспертизы. Обвиняемая заявила ходатайство об отводе судьи, но и оно было отклонено.

2 декабря 2015 года суд в Краснодаре допросил подсудимую Полюдову. Она заявила, что виновной себя не признает и умысла на насильственное свержение конституционного строя у нее не было.

7 декабря 2015 года на заседании в Октябрьском районном суде Краснодара по делу краснодарской активистки Дарьи Полюдовой прокурор попросил ее приговорить к 3,5 года колонии-поселения. Адвокат, в свою очередь, попросил вынести в отношении его подзащитной оправдательный приговор .

21 декабря 2015 Октябрьский райсуд Краснодара признал Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму по ч.2 ст.280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет") и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием сети "Интернет") УК РФ в связи с ее участием в подготовке несостоявшегося "Марша за федерализацию Кубани" . Активистка была приговорена к двум годам колонии-поселения.

Главными доказательствами обвинения являлись показания краснодарского активиста Сергея Титаренко, которые он дал во время предварительного следствия.

"Активист сообщил следствию, что я лично ему говорила, что призывала к революции насильственным путем. В результате он получил штраф и был амнистирован, а мне дали реальный срок", - заявила Полюдова.

20 января 2016 года Полюдова участвовала в одном из серии одиночных пикетов, направленных против заявлений главы Чечни о внесистемной оппозиции.

30 марта 2016 года Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию Полюдовой на приговор, и решение первой инстанции вступило в силу.

31 марта 2016 года правозащитная организация Amnesty International** признала Дарью Полюдову "Узником совести" и потребовала освободить ее.

Защита Полюдовой заявила о намерении подать жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека. Сама активистка, не признавшая себя виновной, после отбытия наказания планирует вернуться к политической борьбе.

20 апреля 2016 года Полюдова самостоятельно прибыла к месту отбывания наказания в колонию-поселение в Новороссийске .

26 апреля 2016 года ПЦ "Мемориал"*** призвал освободить Дарью Полюдову, заявив, что считает ее политзаключенной, так как уголовное преследование осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу выражения мнения, по обвинению в правонарушении, состав которого отсутствовал, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство .

2 мая 2016 года Дарью Полюдову номинировали на премию Бориса Немцова с формулировкой "За активную борьбу с режимом, из-за которой оказалась в колонии".

11 июля 2016 года стало известно, что Дарья Полюдова обратилась в суд Новороссийска с заявлением об условно-досрочном освобождении (УДО).

22 сентября 2016 года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Полюдовой на приговор.

27 декабря 2016 года суд Новороссийска отказал Полюдовой, находящейся в колонии-поселении в Новороссийске по обвинению в экстремизме, в смягчении наказания.

19 апреля 2017 года Ленинский райсуд Новороссийска отклонил заявление об условно-досрочном освобождении кубанской активистки, мотивировав свое решение тем, что она не признала вину.

В начале августа 2017 года Полюдова объявила голодовку в колонии с требованиями о прекращении провокаций против нее.

20 октября 2017 года Дарья Полюдова освободилась из колонии в Новороссийске. После отдыха она намерена поехать в Москву для продолжения политической борьбы .

19 декабря 2017 года Полюдову без объяснения причин задержали сотрудники полиции, доставившие ее в отделение полиции станицы Полтавской, а позже в суд, где составили на нее протокол . Красноармейский районный суд Краснодарского края признал ее виновной в публичной нецензурной брани и назначил трое суток ареста.

Общественная деятельность

Дарья Полюдова регулярно выходила на одиночные пикеты в Новороссийске, поддерживая "узников Болотной", и выступала против застройки городской Пионерской рощи. Неоднократно подвергалась административному аресту .

После переезда в Краснодар активно выступала против российского вмешательства в события на востоке Украины .

Летом 2014 года Полюдова занималась организацией "Марша за федерализацию Кубани". Марш должен был состояться 17 августа 2014 года на фоне событий, связанных с провозглашением Донецкой и Луганской народной республик, а также противостоянием между Вооруженными силами Украины и силами повстанцев. Основным требованием марша было "создание Кубанской республики в составе РФ" либо "уравнивание" Краснодарского края с республиками - субъектами Федерации.

15 августа 2014 года Дарья Полюдова была задержана в Краснодаре после спора с незнакомым мужчиной на улице, который, по словам активистки, пытался спровоцировать ее на конфликт. Суд приговорил Полюдову к административному аресту на 14 суток, до 28 августа. Позднее она была препровождена в следственный изолятор УФСБ по Краснодарскому краю.

Биография

Дарья Владимировна Полюдова родилась 4 февраля 1989 года в городе Кувасай Узбекской ССР .

В 2012 году окончила уголовно-правовую кафедру юридического факультета Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России .

В январе-июне 2012 года работала помощником юриста, юристом и секретарем в судах СК РФ в Новороссийске и Славянске-на-Кубани .

Состояла в КПРФ, была активистом "Левого фронта", "РОТ-фронта". Незадолго до ареста вступила в "Объединенную коммунистическую партию" .

* Дарья Полюдова внесена в перечень террористов и экстремистов.



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Примечания