Полюдова столкнулась со сложностями при связи с адвокатами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство колонии, где отбывает срок краснодарская активистка Дарья Полюдова, разрешает лишь один звонок в неделю. Полюдова еженедельно звонит матери и может из-за введенных ограничений связаться с адвокатом.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая срок по делу об экстремизме, была этапирована из колонии в Кабардино-Балкарии в СИЗО в Волгограде. Несколько жителей Волгограда по просьбе матери активистки передали Полюдовой продукты. В мае того же года Полюдову доставили в колонию в Костроме и перевели на строгие условия содержания. Правозащитники сообщили, что в колонии на Полюдову напала заключенная.

В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Позднее против активистки было возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии. 19 октября 2023 года Верховный суд оставил в силе этот приговор.

В колонии, где находится активистка Дарья Полюдова, изменили правила звонков для заключенных. Раньше они могли звонить по нескольким номерам в неделю, если они укладываются в 15-минутный лимит. Так, Полюдова могла на одной неделе поговорить и с матерью, и с адвокатом, и друзьями, разделяя 15 минут по нескольким звонкам. Теперь заключенные имеют право только на один звонок в неделю, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*

Как рассказала волонтер, которая переписывается с Полюдовой, заключенная тратит выделенное ей время на звонки на разговоры с матерью, так как в этом году умер ее отец. Из-за этого активистка не может связаться с адвокатом.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.