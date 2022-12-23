Обвинение запросило для Полюдовой девять лет колонии

23 декабря 2022, 14:18

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Прокурор потребовал приговорить активистку из Краснодаского края Дарью Полюдову к девяти годам колонии, а проходящего по делу об участии в "Левом сопротивлении" Кирилла Котова - к трем годам.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая 2021 года военный суд в Москве вынес приговор лидеру движения "Левое сопротивление" Дарье Полюдовой, назначив ей наказание в виде шести лет колонии общего режима. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, где Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивает, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было. Верховный суд оставил приговор без изменения. В декабре 2021 года стало известно, что против Полюдовой возбуждено новое дело. По версии ФСБ, активистка создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. По делу также проходят еще пятерых активистов, в том числе Кирилл Котов, который подозревается в участии в "Левом сопротивлении". В октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой на длительное содержание под стражей.

"Прокурор запросил девять лет (с учетом отсиженного) для Дарьи Полюдовой и три - для Котова. Прошли прения и прозвучали последние слова", - сказано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале "Свободный Кирилл Жуков".

В 2015-2017 годах Полюдова находилась в колонии-поселении по делу о публичных призывах к сепаратизму и экстремизму, возбужденному после попытки провести акцию "За федерализацию Кубани", сообщается в ее биографии, опубликованной на "Кавказском узле". В 2018 году Дарья Полюдова стала лауреатом премии имени Сахарова "За журналистику как поступок". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Дарью Полюдову политзаключенной.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.