Дарья Полюдова, 2019 год. Фото: В. Жердева для "Кавказского узла"

25 апреля 2023, 12:11

Приговор Дарье Полюдовой оставлен в силе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд оставил в силе приговор активистке из Краснодарского края Дарье Полюдовой, осужденной за создание экстремистского сообщества и публичное оправдание терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря стало известно, что суд в Москве приговорил активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову* к девяти годам заключения, признав ее виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма.

Дарья Полюдова находится в колонии поселении, где отбывает наказание в виде шести лет заключения, к которому она была приговорена судом в 2021 году. Новый приговор был вынесен с учетом ее прошлого срока.

Апелляционный военный суд Власихи утвердил приговор активистке из Краснодарского края Дарье Полюдовой, сказано в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале Avtozak LIVE.

Напомним, 31 мая 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело. По версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой* на длительное содержание под стражей.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Дарья Полюдова внесена в перечень террористов и экстремистов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дарья Полюдова в колонии добилась перевода в другую камеру", "Защита объяснила голодовку Полюдовой игнорированием жалоб активистки", "Активистка Полюдова перестала выходить на связь с родными".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 апреля 2023, 13:06

25 апреля 2023, 11:38

  • Пикеты журналистов напомнили махачкалинцам о деле Абдулмумина Гаджиева

    Жители Махачкалы выказали активную поддержку коллегам журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева во время одиночных пикетов, которые они провели с требованием освободить его. Родственники Гаджиева рассказали, что жители республики продолжают обращаться к ним с вопросами о судьбе журналиста.

25 апреля 2023, 11:29

  • Ветеран войны в Чечне осужден за оставление части во время СВО

    Южный окружной военный в Ростове-на-Дону суд утвердил приговор рядовому Виталию Маткину, ранее участвовавшему в контртеррористической операции в Чечне, за самовольное оставление части во время спецоперации. Он приговорен к 5,5 года колонии общего режима.

25 апреля 2023, 10:43

25 апреля 2023, 09:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи