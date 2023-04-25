25 апреля 2023, 12:11
Приговор Дарье Полюдовой оставлен в силе
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Апелляционный суд оставил в силе приговор активистке из Краснодарского края Дарье Полюдовой, осужденной за создание экстремистского сообщества и публичное оправдание терроризма.
Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря стало известно, что суд в Москве приговорил активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову* к девяти годам заключения, признав ее виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма.
Дарья Полюдова находится в колонии поселении, где отбывает наказание в виде шести лет заключения, к которому она была приговорена судом в 2021 году. Новый приговор был вынесен с учетом ее прошлого срока.
Апелляционный военный суд Власихи утвердил приговор активистке из Краснодарского края Дарье Полюдовой, сказано в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале Avtozak LIVE.
Напомним, 31 мая 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.
В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело. По версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой* на длительное содержание под стражей.
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* Дарья Полюдова внесена в перечень террористов и экстремистов.
** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"