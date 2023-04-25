Приговор Дарье Полюдовой оставлен в силе

25 апреля 2023, 12:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд оставил в силе приговор активистке из Краснодарского края Дарье Полюдовой, осужденной за создание экстремистского сообщества и публичное оправдание терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря стало известно, что суд в Москве приговорил активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову* к девяти годам заключения, признав ее виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма.

Дарья Полюдова находится в колонии поселении, где отбывает наказание в виде шести лет заключения, к которому она была приговорена судом в 2021 году. Новый приговор был вынесен с учетом ее прошлого срока.

Апелляционный военный суд Власихи утвердил приговор активистке из Краснодарского края Дарье Полюдовой, сказано в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале Avtozak LIVE.