24 декабря 2022, 07:55

Кубанская активистка Полюдова* приговорена к девяти годам заключения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Москве приговорил активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову* к девяти годам заключения, признав её виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря стало известно, что во время прений в суде прокурор потребовал приговорить активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову* к девяти годам заключения.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к девяти годам заключения активистку и создательницу движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову*, которая отбывает шестилетний срок за оправдание терроризма, передал 23 декабря "Коммерсант".

Полюдова признана виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании террористической деятельности, сообщили 23 декабря "Кавказ. Реалии"**.

Комментариев от представителей активистки относительно приговора суда не поступало.

Напомним, 31 мая 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову* к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова*, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой* не было.

В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело. По версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой* на длительное содержание под стражей.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* Дарья Полюдова внесена в перечень террористов и экстремистов

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дарья Полюдова в колонии добилась перевода в другую камеру", "Защита объяснила голодовку Полюдовой игнорированием жалоб активистки", "Активистка Полюдова перестала выходить на связь с родными".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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