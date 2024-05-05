05 мая 2024, 02:15

Ростовский суд вынес приговор бойцу полка "Азов"*

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Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Владислава Плахотника, который воевал в составе полка "Азов"*.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Украины, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, 18-летний гражданин Украины Владислав Плахотник в июле прошлого года добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в полк "Азов"*, после чего был направлен в учебный центр вооруженных сил Украины. До декабря 2023 года Плахотник принимал непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе, пишет 3 мая прокуратура Ростовской области в своем телеграм-канале.

Он был взят в плен. Плахотнику предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Суд приговор его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальных - в исправительной колонии строгого режима.

Бойцы полка "Азов"*, которые попали в плен, по Женевской конвенции имеют статус военнопленных, при этом не исключается их преследование за военные преступления в отношении российских военнослужащих или мирных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

**- деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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