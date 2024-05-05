Ростовский суд вынес приговор бойцу полка "Азов"*

05 мая 2024, 02:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Владислава Плахотника, который воевал в составе полка "Азов"*.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Украины, признав его виновным в участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, 18-летний гражданин Украины Владислав Плахотник в июле прошлого года добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в полк "Азов"*, после чего был направлен в учебный центр вооруженных сил Украины. До декабря 2023 года Плахотник принимал непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе, пишет 3 мая прокуратура Ростовской области в своем телеграм-канале.

Он был взят в плен. Плахотнику предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Суд приговор его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальных - в исправительной колонии строгого режима.

Бойцы полка "Азов"*, которые попали в плен, по Женевской конвенции имеют статус военнопленных, при этом не исключается их преследование за военные преступления в отношении российских военнослужащих или мирных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

**- деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.