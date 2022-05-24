Юристы указали на необходимость применения Женевских конвенций в отношении украинских комбатантов

24 мая 2022, 13:37

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Военнослужащие полка "Азов", которые сдались в плен российским войскам, по Женевской конвенции имеют статус военнопленных, при этом не исключается их преследование за военные преступления в отношении российских военнослужащих или мирных жителей, заявил Александр Латынин. Согласно конвенции о военнопленных, суды, которые рассматривают дела в отношении них, должны предоставить гарантии независимости и беспристрастности, подчеркнула Наталия Секретарева.

Как писал "Кавказский узел", часть сдавшихся в Мариуполе российским войскам военнослужащих полка "Азов" и морских пехотинцев вооруженных сил Украины доставили в Таганрог, часть - в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

18 мая Минобороны России отчиталось о сдаче в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных, в том числе бойцов полка нацгвардии "Азов". Генпрокуратура России днем ранее попросила Верховный суд признать полк "Азов" террористической организацией.

Военные, входящие в полк "Азов", имеют статус военнопленных согласно Женевской конвенции (III) об обращении с военнопленными, указала адвокат Наталия Секретарева. "В статье 4 этой конвенции перечислены лица, которые должны считаться военнопленными. К ним, среди прочего, относятся личный состав вооруженных сил сторон и личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, отвечающих ряду критериев", - сказала она.

Адвокат отметила, что полк "Азов" включен в вооруженные силы Украины. "Полк является подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Поэтому никаких сомнений в том, имеют ли они право на статус военнопленных, нет. Соответственно, на них распространяющееся все гарантии третьей Женевской конвенции — например, их нельзя судить за сам факт участия в военных действиях или за то, что они входят в личный состав вооружённых сил Украины", - пояснила Секретарева.

Полк "Азов" был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Первоначально он являлся батальоном патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, затем перешел в состав нацгвардии.

При этом, по её словам, военнопленных можно судить за преступления, которые они могли совершить во время вооруженного конфликта. "Например, за военные преступления или геноцид. Однако Женевская конвенция запрещает "осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями" (общая статья 3). А статья 84 третьей Женевской конвенции говорит о том, что "ни в коем случае военнопленный не будет судиться каким бы то ни было судом, который не предоставляет основных общепризнанных гарантий независимости и беспристрастности". Возникает закономерный вопрос: если российские суды не предоставляют таких гарантий собственным гражданам, то чего могут ожидать украинские военнопленные?" - подчеркнула Секретарева.

Она указала, что в общей статье 2 Женевских конвенций прямо указано, что они применяются в любом международном вооруженном конфликте.

"Настоящая Конвенция будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколькими (...) сторонами, даже в том случае, если одна из них не признает состояния войны", - гласит статья 2 раздела "Общие положения" Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Порядок признания вооруженного формирования частью вооруженных сил регулируется Женевскими конвенциями и законодательством этой страны, в случае с военными "Азова" - Украины, пояснила Секретарева. "Если формирование соответствует критериям, указанным в статье 4 Женевской конвенции о статусе военнопленных и статье 43 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, то лица, входящие в его личный состав, будут военнопленными. "Азов" был официально включен в состав Вооруженных сил Украины и подчиняется установленной в вооруженных силах Украины иерархии. Этот вопрос регулируется Женевскими конвенциями, Дополнительным протоколом к ним и украинским, а не российским правом. Решать, кто достоин статуса военнопленного, а кто нет на основе своих представлений о прекрасном — это произвол", - резюмировала Секретарева.

Статус военнопленных, который по определению есть у всех военных Украины вне зависимости от принадлежности к армии или Национальной гвардии, не исключает их дальнейшее уголовное преследование за военные преступления, подчеркнул адвокат Комитета солдатских матерей Александр Латынин.

"Они имеют статус военнослужащего. А далее, после проверки, если будет установлена причастность к тем или иным преступлениям как в отношении военнослужащих ВС РФ, так и мирных жителей, могут быть возбуждены уголовные дела", - сказал он.

По словам адвоката, уголовные дела могут быть возбуждены не только по Уголовному кодексу России, но и по уголовным кодексам ЛНР и ДНР. "Статус военнопленного у них останется, но наряду с этим кто-то может стать подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступления. Так как они граждане другого государства и есть риск того, что могут скрыться, то они, скорее всего, будут оставаться в СИЗО по решению суда", - пояснил Латынин.

Военный эксперт Александр Храмчихин затруднился сказать, каков юридический статус части украинских военных с "Азовстали", помещенных в СИЗО. "По идее, они военнопленные, на которых распространяется Женевская конвенция. Это насчет военнослужащих украинской армии. Что касается азовцев, то в отношении них имеются сомнения", - сказал он.

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