Контрактник осужден за оставление войсковой части в Волгоградской области

05 мая 2024, 04:13

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Военнослужащий контрактной службы Сергей Горбунов сбежал с полигона в Волгоградской области и два месяца находился дома, после чего сам явился в часть. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Горбунов оспорил приговор, но Южный окружной военный суд оставил его в силе.

Южный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу военнослужащего-контрактника Сергея Горбунова из Волгоградской области.

Горбунов опротестовал решение Волгоградского гарнизонного суда, который признал его виновным в самовольном оставлении войсковой части (часть 5 статьи 337 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

В определении, опубликованном на сайте Южного окружного военного суда 4 мая, говорится, что Горбунов в период мобилизации 9 января 2023 года самовольно оставил место службы - полигон в Волгоградской области и "проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства" до 2 марта того же года. Он самостоятельно явился в войсковую часть. На суде Горбунов заявил, что заключил контракт на три месяца для участия в специальной военной операции, о продлении срока действия контракта не знал, как и об ответственности за неявку на службу. Свою вину он признал, сообщил, что по месту жительства занимался воспитанием ребенка и помогал матери. В войсковую часть он явился, "желая продолжить участие в СВО".

Горбунов счел приговор Волгоградского гарнизонного суда излишне строгим и оспорил его, однако Южный окружной военный суд признал его законным, обоснованным и справедливым и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Грозном 15 апреля приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Сергея Нехаева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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