Правозащитники призвали помочь Дарье Полюдовой

31 января 2024, 09:32

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Кубанская активистка Дарья Полюдова в кабардино-балкарской колонии подвергается давлению со стороны администрации и других заключенных, одна из которых избила Полюдову, сообщили правозащитники. Они объявили о сборе денег на адвокатскую помощь осужденной.

Как писал "Кавказский узел", кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая длительный срок в Кабардино-Балкарии, не выходила на связь с родными более полугода, сообщила 15 января мать осужденной. Она предположила, что руководство колонии оказывает давление на Дарью, поскольку отправлять письма осужденные могут даже при строгих условиях содержания. 25 января стало известно, что родственники получили первое за полгода письмо от Дарьи Полюдовой, которая по-прежнему находится в строгих условиях содержания.

19 октября 2023 года Верховный суд России отказался снизить девятилетний срок Полюдовой по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. Сама активистка заявила, что доказательств создания ею экстремистского сообщества нет. Также она пожаловалась на препоны при переписке в колонии, холод и отсутствие лекарств.

Объявлен сбор денег для помощи Дарье Полюдовой, сообщил в своем телеграм-канале правозащитный проект "Открытое пространство", репост публикации которого сегодня сделал правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

С июня 2023 года Дарья Полюдова находится в колонии в Кабардино-Балкарии, "где на нее с самого начала оказывается давление", указано в публикации. "Сначала активистку поместили в ШИЗО, а затем перевели на СУС - строгие условия содержания. Администрация ИК не принимает жалобы Полюдовой на условия содержания. На прошлой неделе Дарью перевели в холодное помещение ШИЗО из-за ремонта в ее блоке СУС. Адвокат, посетивший активистку по просьбе "Открытого пространства", передал, что помимо администрации на Дарью оказывают давление другие заключенные. Одна из них применяла к девушке физическое насилие", - сообщили правозащитники.

Необходимо собрать 50 тысяч рублей, отмечается в сообщении. "В эту сумму входит поездка адвоката к Дарье в ИК и обжалование ее помещения в СУС", - пояснили правозащитники.

Согласно данным сервиса "Платформа взаимопомощи Заодно" на 09.30 мск 31 января, для Дарьи Полюдовой собрано 2200 рублей из необходимых 50 тысяч рублей.

Напомним, в мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было. В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии.

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