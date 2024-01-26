Мать Полюдовой получила первое за полгода письмо дочери

26 января 2024, 00:55

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Родные краснодарской активистки Дарьи Полюдовой получили первое за полгода письмо из колонии в Кабардино-Балкарии, где она отбывает срок по делу об экстремизме и оправдании терроризма. Дарья по-прежнему находится в строгих условиях содержания, сообщила ее мать.

Как писал "Кавказский узел", кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая длительный срок в Кабардино-Балкарии, не выходила на связь с родными более полугода. Мать осужденной Татьяна Полюдова 15 января предположила, что руководство колонии оказывает давление на Дарью, поскольку отправлять письма осужденные могут даже на строгих условиях содержания.

19 октября 2023 года Верховный суд России отказался снизить девятилетний срок Полюдовой по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. Сама активистка заявила, что доказательств создания ею экстремистского сообщества нет. Также она пожаловалась на препоны при переписке в колонии, холод и отсутствие лекарств.

О том, что Дарья Полюдова вышла на связь, ее мать сообщила на странице активистки в Facebook 25 января. По словам Татьяны Полюдовой, которая ведет аккаунт дочери, письмо, написанное 26 декабря, шло почти месяц.

Дарья по-прежнему находится на строгих условиях содержания "ни за что" и предполагает, что пробудет там минимум до июля, отмечается в публикации.

"До этого письма Даша прислала две открытки, вкладывала туда письмо, письма не было, пришли только открытки. Раньше ей приходил "Тюремный вестник", сейчас по неизвестной причине не разрешают", - рассказала мать активистки, отметив, что отправленные ею посылки и деньги Дарья получила.

В своем письме активистка, которой 4 февраля исполнится 35 лет, поблагодарила всех, кто ее поддерживает. "Очень ждет меня на свидание, просит привезти лекарства (...) Очень болит за нее душа, очень переживаю, потеряла сон. Сейчас как никогда нужна ее помощь дома. Отец практически не ходит уже, очень болен", - добавила Татьяна Полюдова.

В 2015-2017 годах Полюдова отбывала срок в колонии-поселении по делу о публичных призывах к сепаратизму и экстремизму, возбужденному после попытки провести акцию "За федерализацию Кубани". В октябре 2014 года Дарья Полюдова была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщается в ее биографии, опубликованной на "Кавказском узле".

В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было. В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. Суд в декабре 2022 года назначил ей девять лет колонии.

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