19 октября 2023, 17:17

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Верховный суд России отказался изменить приговор кубанской активистке Дарье Полюдовой, которая отбывает девятилетний срок по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", кубанская активистка Дарья Полюдова остается в строгих условиях содержания в колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывает наказание по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма, рассказала мать активистки, которая смогла получить свидание с дочерью. В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было. В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело. По версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. Суд в декабре 2022 года приговорил ее к девяти годам колонии.

В 2015-2017 годах Полюдова находилась в колонии-поселении по делу о публичных призывах к сепаратизму и экстремизму, возбужденному после попытки провести акцию "За федерализацию Кубани", сообщается в ее биографии, опубликованной на "Кавказском узле". В 2018 году Дарья Полюдова стала лауреатом премии имени Сахарова "За журналистику как поступок". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Дарью Полюдову политзаключенной.

Верховный суд утвердил приговор Дарье Полюдовой - девять лет лишения свободы, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. "Я имею право на свое мнение. В других странах тоже социалисты, но они сидят в парламентах, а не как я — в тюрьме", - приводятся в публикации ее слова в суде.

Защита активистки настаивала, что в деле использованы недопустимые доказательства, а в своих публикациях она высказывала личное мнение, сообщил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Свидетель Кирилл Котов, приговорённый к трем годам условного срока по статье об участии в экстремистском сообществе, заявил, что давал показания на Полюдову под давлением следствия: ему угрожали реальным сроком лишения свободы. По словам Котова, Полюдова не является организатором каких-либо сообществ, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой на длительное содержание под стражей.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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