Дарья Полюдова объявила голодовку
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Краснодарская активистка Дарья Полюдова, отбывающая срок в костромской женской колонии, объявила голодовку и пьёт только воду.
Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая срок по делу об экстремизме, была этапирована из колонии в Кабардино-Балкарии в СИЗО в Волгограде. Несколько жителей Волгограда по просьбе матери активистки передали Полюдовой продукты. В мае того же года Полюдову доставили в колонию в Костроме и перевели на строгие условия содержания. Правозащитники сообщили, что в колонии на Полюдову напала заключенная. В конце августа Полюдова пожаловалась, что руководство колонии, где она отбывает срок, разрешает лишь один звонок в неделю. Активистка еженедельно звонит матери и не может из-за введенных ограничений связаться с адвокатом.
В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Позднее против активистки было возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии. 19 октября 2023 года Верховный суд оставил в силе этот приговор.
Кубанская активистка Дарья Полюдова протестует против постоянного давления в колонии: сейчас у неё шесть выговоров и штраф, поэтому Дарью могут отправить в ШИЗО, а затем перевести на строгие условия содержания, сообщает в своем телеграм-канале проект Activatica.org.
Кроме того, Дарья пожаловалась, что у неё воруют вещи, а выговор за "недобросовестное отношение к труду" спровоцировала сама администрация, предварительно урезав Полюдовой норму выработки в швейном цеху, уточнил проект.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.