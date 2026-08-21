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09:45, 21 августа 2026

Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

Максим Кнороз. Скриншот фото https://t.me/akgo_18/32571

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Кнороз убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 971 бойца со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа власти и силовики признали убитыми как минимум 970 бойцов из Ставропольского края. Тогда администрация Кировского муниципального округа сообщила, что в зоне СВО убит Николай Кара.

Участник военной операции на Украине Максим Кнороз похоронен в Новопавловске, сообщила администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 971 бойца из Ставропольского края.

Участники СВО. Фото: Минобороны России
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Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600
Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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