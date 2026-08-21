Боец из Ингушетии убит на Украине

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Микаил Комурзоев из Назрановского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 210 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 209 бойцов из Ингушетии.

Об открытии мемориального баннера в Назрани Микаилу Комурзоеву, убитому в специальной военной операции, сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Ингушетии на странице во "ВКонтакте".

Комурзоев был убит в марте 2025 года. Награждён медалью "Союз ветеранов СВО", а также "Орденом Мужества" и медалью "Герой СВО" посмертно. Другие подробности биографии и гибели военного в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 210 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участников СВО из Назрановского района стало известно в начале марта. Тогда пресс-служба главы и правительства Ингушетии сообщила, что в боевых действиях на Украине убиты Муслим Кациев и Ахмед Мержоев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.