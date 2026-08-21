Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
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Ахмед Магомедов из Унцукульского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 2080 военнослужащих из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 20 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2079 убитых на Украине бойцов из Дагестана.
Имя еще одного убитого на Украине военного из Дагестана назвала администрация Унцукульского района, отчитываясь о передаче его родственникам посмертной награды.
Убитый - Ахмед Магомедов, он посмертно награжден орденом Суворова, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.
Возраст убитого военного и детали его биографии в публикации чиновников не приводятся.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2080 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
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