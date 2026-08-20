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15:41, 20 августа 2026

Ставрополец заподозрен в финансировании экстремисткой организации

Cотрудник правоохранительных органов с рацией. Фото: Влад Александров, ЮГА.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который, по мнению следствия, семь раз перевёл деньги экстремистской организации.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму по Ставропольскому краю совместно с ФСБ региона установили факт финансирования экстремистской организации.

По данным следствия, 40-летний житель Ставрополя просматривал в интернете медиаконтент, принадлежащий лицу, внесенному в реестр иностранных агентов, сообщает сегодня пресс-служба МВД региона в Telegram-канале.

При просмотре одного из видеороликов он перешёл по ссылке под видео и совершил семь денежных переводов в пользу организации. При этом мужчина знал, что она признана в России экстремистской в августе 2021 года. В отношении него возбуждено уголовное дело.

4 августа 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда, запретившего и ликвидировавшего как экстремистские основанные Алексеем Навальным и признанные в РФ иноагентами ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу)*, Фонд защиты прав граждан* (ФБК, ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального"*, информировал "Интерфакс".

Пресс-служба полиции региона не называет имя подозреваемого, также не указывает суммы переводов.

"Кавказский узел" также писал, что в Новоалександровском межрайонном следственном отделе по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, которого заподозрили в переводе денежных средств запрещенной в России организации.

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* деятельность организаций признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

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