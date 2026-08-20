Военный из Дагестана убит на Украине

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Идрис Мутаилов из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2077 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2076 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

О вручении ордена Мужества матери убитого в специальной военной операции Идриса Мутаилова сообщила сегодня администрация Хасавюрта в Telegram-канале. Подробности биографии убитого не сообщаются.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2077 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Хасавюрта сообщила, что в специальной военной операции убит Шамиль Шемеев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".