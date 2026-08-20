Три комбатанта из Дагестана убиты в боевых действиях

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Гаджимурад Абдулаев, Шарип Билалов и Батирхан Беркиханов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2076 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2075 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

О смерти Гаджимурада Абдулаева из села Игали, Шарипа Билалова из села Ингиши и Батирхана Беркиханова из села Данухстало известно из отчета о вручении их родным орденов Мужества, говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Гумбетовского района. Подробности биографий убитых не сообщаются.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2076 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.