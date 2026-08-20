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04:51, 20 августа 2026

Названо имя убитого на Украине военного из Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азамат Салпагаров из Усть-Джегуты убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 203 комбатантов из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 4773 бойцов из регионов СКФО, в том числе 202 – из Карачаево-Черкесии.

Имя очередного убитого военнослужащего из Карачаево-Черкесии обнародовала администрация Усть-Джегутинского района. Азамат Салпагаров посмертно награжден орденом Мужества.

Салпагаров закончил лицей №1 в Усть-Джегуте, после чего три года отучился на факультете юриспруденции в Северо-Кавказском государственном гуманитарно-технологическом колледже. В ноябре 2017 года он был призван в армию, где в дальнейшем остался служить по контракту. 

“Весной 2022 года Азамат добровольно отправился для участия в специальной военной операции. Служил в звании сержанта, выполнял задачи разведчика-дальномерщика управления взвода гаубичной самоходной артиллерийской батареи”, - говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета. 

Азамат Салпагаров был убит 11 мая 2022 года в возрасте 23 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 203 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В мае администрация Усть-Джегутинского района сообщила, что в боях на Украине убит бывший спецназовец, мобилизованный Валерий Нечитайлов. 

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Автор: "Кавказский узел"

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