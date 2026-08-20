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00:55, 20 августа 2026

Суды отказались рассматривать претензии "Крыльев единства" к ЦИК Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административный апелляционный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, который отказался принять к рассмотрению иск оппозиционной партии "Крылья единства" к ЦИК Армении.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов.

Апелляционный суд отклонил жалобу партии "Крылья единства" на решение суда первой инстанции, отказавшегося принять иск об оспаривании решения ЦИК от 15 июня 2026 года, сообщает издание Armenia today со ссылкой на члена партии Липарита Дрмеяна.

Этим решением ЦИК постановила, что признание недействительными результатов голосования на ряде избирательных участков существенно не влияет на общие итоги выборов, в связи с чем повторное голосование на них назначено не было.

"Примечательна следующая часть аргументации решения Апелляционного административного суда: Конституционный суд не принял жалобу партии к рассмотрению, что не означает, что это решение подлежит обжалованию в административном порядке", - сообщил Дрмеян на своей странице в Facebook*.

По словам политика, в результате партия фактически лишена возможности оспорить законность решения в какой-либо судебной инстанции. По его оценке, такой подход противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Оппозиционная партия "Крылья единства" подала кассационную жалобу. Дрмеян подчеркнул, что Кассационный суд является последней инстанцией для исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июля Конституционный суд Армении отклонил заявления семи политических сил об оспаривании итогов парламентских выборов 7 июня и оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии о результатах голосования.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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