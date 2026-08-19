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22:07, 19 августа 2026

МВД Грузии опровергло информацию о массовом въезде россиян через "Верхний Ларс"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Через пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе за последние сутки прошло чуть больше 16 тысяч человек в обе стороны. Информацию о рекордном показателе в 20 тысяч человек ведомство назвало недостоверной.

Как писал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года в Грузию выехало множество россиян. В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что границу со страной пересекло более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них осталось, остальные уехали в другие страны.

Большинство опрошенных мигрантов из России объяснили выбор Грузии в качестве новой страны проживания безопасностью и доступностью, а мотивацией отъезда - политическую обстановку на родине. Возвращаться в Россию 93% опрошенных не планируют.

Различные СМИ и социальные сети распространяют информацию о том, что за последние 24 часа через таможенный пункт "Ларси" грузинскую границу пересекли 20 тысяч граждан России, сообщает сегодня пресс-служба МВД Грузии на официальном сайте.

В целях информирования общественности силовое ведомство Грузии уточняет, что эта информация не соответствует действительности и служит для преднамеренного распространения дезинформации определенными заинтересованными сторонами.

"Мы хотели бы уточнить, что, согласно данным за последние 24 часа, через таможенный пункт "Ларси" грузинскую государственную границу пересекли 7 880 граждан различных стран", - говорится в сообщении.

Также за тот же период через этот же пункт выехали 8 406 граждан различных стран. МВД Грузии призвало все заинтересованные стороны воздержаться от распространения непроверенной информации, а также от неверного толкования и искажения различных данных.

Накануне о загруженности КПП "Верхний Ларс" сообщала российская Федеральная таможенная служба, информирует сегодня "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

По данным таможенной службы, подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тысяч человек ежесуточно. "Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет", - сказано 18 августа в сообщении ФТС в Telegram-канале.

Таможенная и пограничная службы, по данным ведомства, принимают необходимые меры для пропуска транспорта. В частности, усилены смены, привлечено больше сотрудников. Граждан призвали учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также соблюдать ПДД.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению.

Напомним, 21 сентября 2022 года, после того как Владимир Путин объявил о мобилизации, закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван. К 23 сентября была недоступна возможность вылететь в ближайшие дни в Армению или Азербайджан прямым рейсом из Москвы и аэропортов Сочи, Минвод, Астрахани и Владикавказа, а цены на авиабилеты на конец сентября и начало октября находились в диапазоне от 34 до 172 тысяч рублей.

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Автор: Кавказский узел

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