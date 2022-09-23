Дефицит билетов при высоких ценах на рейсы в Ереван и Баку возник на фоне мобилизации

23 сентября 2022, 17:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возможность вылететь в Армению или Азербайджан прямым рейсом из Москвы и аэропортов Сочи, Минвод, Астрахани. Владикавказа недоступна в ближайшие дни, цены на авиабилеты на конец сентября и начало октября находятся в диапазоне от 34 до 172 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", на фоне объявленной в России частичной мобилизации закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван, следует из данных авиакомпаний и билетных агрегаторов.

В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, но запасники, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь вызова, указали юристы.

По данным авиакомпании Azal, которая летает в Баку и Нахичевань из Москвы, Астрахани, Минвод, билеты на рейс из Москвы доступны на 2 октября, билеты эконом-класса уже распроданы, стоимость билетов бизнес-класса начинается от 769 евро (45 324 рубля по курсу ЦБ РФ). из Астрахани доступны билеты в Баку на 13 октября за 249 евро. Из Минвод билеты продаются на 10 октября, стоимость составляет 265 евро. Билеты из Москвы в Нахичевань доступны на сайте этой авиакомпании доступны не ранее, чем на 3 октября, стоимость составляет 255 евро.

Билеты на ближайший рейс из Москвы в Баку авиакомпании Buta Airlines доступны на 10 октября за 265 евро, из Астрахани - на 13 октября за 229 евро. Из Минвод рейсом этой авиакомпании можно улететь 9 октября, цены начинаются от 235 евро.

Авиакомпания "Азимут" предлагает билеты из Москвы в Азербайджан не ранее чем на 28 сентября. До аэропорта Гянджи можно долететь за 97 526 рублей, из Сочи в Баку - 29 сентября за 38 720 рублей.

Авиакомпания Utair продает билеты из Москвы в Баку на 2 октября за 34 555 рублей.

На рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Баку билеты продаются на прямой рейс на 29 сентября по цене от 74 573 рубля, на рейс с пересадкой - на 26 сентября за 82 тысячи рублей. Из Сочи в Баку доступен только рейс с пересадкой на 2 октября за 80 097 рублей.

Согласно данным сайтов-агрегаторов, на 23 и 24 сентября из Москвы в Баку нет рейсов даже с пересадками, ближайший такой рейс доступен на 26 сентября с пересадкой в Санкт-Петербурге по цене от 63 125 рублей.

Аналогичная картина складывается и с рейсами в Армению. На сайте авиакомпании "Азимут" доступны билеты из Москвы в Ереван на 29 сентября за 28856 рублей, из Сочи в Ереван - на 2 октября за 34 485 рублей.

Авиакомпания Utair продает билеты из Москвы в Ереван на 30 сентября, стоимость начинается от 103 тысяч рублей.

На сайте "Аэрофлота" билеты из Москвы в Ереван можно приобрести на 30 сентября за 49 364 рублей, из Сочи - на 2 октября за 64 292 рубля. из Владикавказа - на 30 сентября за 65 812, из Минвод - на 27 сентября за 47 тысяч рублей.

"Авиакомпания "Армения" предлагает билеты из Москвы в Ереван на 29 сентября за 172 тысячи рублей.

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